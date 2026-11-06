Ξεκίνησε η προετοιμασία για το 15ο Παγκρήτιο Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαρτίου 2027 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Η διοργάνωση των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης περιλαμβάνει δωρεάν προκαθορισμένες συναντήσεις παραγωγών, μεταποιητών και βιοτεχνών με εκπροσώπους ξενοδοχείων και δικτύων διανομής. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027.

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Σημαντική Ενημέρωση: Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας για ταχύτερη εξυπηρέτηση!

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει ότι όλα τα αιτήματα για το Μητρώο, το ΓΕΜΗ, την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ/e-YMS), τα Ειδικά Μητρώα και τις Συνδρομές πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση [email protected], καθώς αιτήματα προς το [email protected] δεν εξυπηρετούνται. Για την αποφυγή καθυστερήσεων απαιτείται η αναγραφή της επωνυμίας και του ΑΦΜ στο θέμα του email, η απάντηση στο ίδιο νήμα για θέματα σε εξέλιξη και η ασπρόμαυρη σάρωση των συνημμένων εγγράφων.

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Πρόσκληση Συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, που θα διεξαχθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Καλούνται οι παραγωγοί πιστοποιημένου κρητικού μελιού να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να φιλοξενηθούν στο περιφερειακό περίπτερο.

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Ευρωπαϊκό Έργο byRisk: Ολοκλήρωση, Διαθέσιμα Εργαλεία και το Τελικό Διεθνές Workshop

Με την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου byRisk, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων παρουσιάζει δύο νέα δωρεάν ψηφιακά εργαλεία στην πλατφόρμα byrisk.dpa.gr: το Εργαλείο Αξιολόγησης Κινδύνων για ΜΜΕ και το Εργαλείο Ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό. Παράλληλα, ανακοινώνεται η διεξαγωγή του τελικού διεθνούς διαδικτυακού workshop με τίτλο «The byRisk Project: Key Results and Outcomes» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026.

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Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον: Ανθεκτικότητα επιδεικνύει το ελληνικό κρασί στην αγορά των ΗΠΑ παρά τους δασμούς 15% και τη διεθνή κάμψη

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, οι ελληνικές εξαγωγές οίνου προς τις ΗΠΑ επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 6% σε αξία και 1% σε όγκο. Η επίδοση αυτή καταγράφεται παρά την επιβολή συνολικού εισαγωγικού δασμού 15% και τη γενικότερη κάμψη της αμερικανικής αγοράς, σε αντίθεση με το βαρύ πλήγμα που υπέστησαν οι συνολικές εξαγωγές οίνου της ΕΕ (-21,1%).

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Στις 29-31 Ιανουαρίου το 9ο Συνέδριο Κρέατος

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Ιανουαρίου 2027 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης Zootechnia. Το συνέδριο εστιάζει στην ποιότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη στην αλυσίδα παραγωγής κρέατος. Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εργασιών λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.