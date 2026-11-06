Πρόκειται για τον Μανόλη Γιακουμάκη του Μύρωνα κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού που διορίζεται στην διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχήθηκε στον νέο υπάλληλο καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με βασικό στόχο την αποτελεσματική και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.