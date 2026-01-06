Στην καθιερωμένη λιτανεία στον Λιμένα Ηρακλείου, όπου τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

«Η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων φέρει το συμβολικό μήνυμα του φωτός της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της πνευματικής ανάτασης και της ελπίδας. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης η περίλαμπρη ημέρα εορτάζεται με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όλους. Υγεία και φώτιση για την νέα χρονιά. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας» υπογράμμισε σε ευχετήριο μήνυμα του για την εορτή των Θεοφανίων ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης.

Νωρίτερα ο κ. Αρναουτάκης συμμετείχε στον Όρθρο, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στην Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου.