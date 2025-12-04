Ο Δήμος Χερσονήσου ενημερώνει ότι, με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Σπύρου Κατσαμποξάκη, με βάση τους εγκεκριμένους κανονισμούς αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων, προχωρά στο κλείσιμο των Ιρλανδικών Διαβάσεων στην περιοχή Κουβοχώρι, εξαιτίας των έντονων φαινομένων βροχόπτωσης που σημειώνονται.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα προχωρήσουν σε πρόσθετες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και κυρίως με το Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ θα εκδώσει νεότερες ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση των οδηγιών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Για την ασφάλεια όλων, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επισκέπτες να:

• Αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές Διαβάσεις και σημεία με αυξημένη ροή υδάτων.

• Μην επιχειρούν πεζή ή με όχημα να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

• Περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την ύφεση των φαινομένων.

• Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων αρχών.