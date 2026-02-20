Συνελήφθησαν χθες τρεις ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και ανήλικος κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα , βραδινές ώρες χθες 19χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι νεαρά άτομα λόγω προσωπικών διαφορών, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν δυο ημεδαπούς (19χρονο και ανήλικο) κατηγορούμενους για απλές σωματικές βλάβες.

Επίσης ταυτοποίησαν δυο ακόμα ημεδαπούς ενώ συνέλαβαν και 49χρονο ημεδαπό κηδεμόνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.