Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.