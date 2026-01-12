Ο 54χρονος από τη Μεσαρά, κατηγορούμενος για βιασμό των δύο κόρων του, ηλικίας 24 και 15 ετών, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή βία, απειλές και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν εξέταση DNA για να αποδειχθεί ότι δεν είναι ο πατέρας του παιδιού της 24χρονης κόρης με νοητική υστέρηση και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και απαγορεύτηκε η επικοινωνία της με τις κόρες της.