Σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος θα μεταβούν στην Κρήτη, όπου:
- Στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου. Ακολούθως, θα υπογραφεί η συμφωνία ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα.
- Εν συνεχεία θα επιθεωρήσουν εργοτάξια του ΒΟΑΚ:
– Παράκαμψης Ρεθύμνου
– Παράκαμψης Χανίων
- Στις 18.00 μ.μ. στα Χανιά στο κτίριο της αντιπεριφέρειας θα υπογραφεί το πρακτικό ενεργοποίησης της παραχώρησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο.