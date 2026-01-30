Σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος θα μεταβούν στην Κρήτη, όπου:

Στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου. Ακολούθως, θα υπογραφεί η συμφωνία ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα.

Εν συνεχεία θα επιθεωρήσουν εργοτάξια του ΒΟΑΚ:

– Παράκαμψης Ρεθύμνου

– Παράκαμψης Χανίων