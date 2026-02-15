Στην τελετή χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε τις θερμές ευχές του στο νέο Ποιμενάρχη για καλή και καρποφόρα ποιμαντορία, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άξιο Ιεράρχη που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια ιστορική και δυναμική Μητρόπολη. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί αρωγός στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, συνεργαζόμενη στενά για το καλό του τόπου και των πολιτών.

Σε δήλωσή του για τον νέο Μητροπολίτη, ο Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε:

«Ένας άξιος Ιεράρχης, ο κ.κ. Ιωακείμ, αναλαμβάνει μια ιστορική Μητρόπολη, την Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, έναν τόπο ευλογημένο με σπουδαίους ανθρώπους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτελέσει σημαντικό έργο και εμείς, ως Περιφέρεια Κρήτης, θα είμαστε δίπλα του, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Άξιος!».