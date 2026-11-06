Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στη Περιφέρεια, επιβεβαιώθηκε η σημασία της διαρκούς επικοινωνίας και της ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της ερευνητικής δραστηριότητας προς όφελος της Κρήτης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεργασία της αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών που συνδέουν την επιστημονική γνώση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Ουγγρίνης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την σταθερή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο Ακαδημαϊκό έργο όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του νησιού.

Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε στον νέο Πρύτανη καλή και δημιουργική θητεία, εκφράζοντας τη βούληση της Περιφέρειας για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.