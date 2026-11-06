Μια σημαντική διαδικτυακή συνάντηση για κάθε γονέα που θέλει να σταθεί δίπλα στο παιδί του με ειλικρίνεια, αγάπη και κατανόηση, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής!

Πώς μιλάμε στα παιδιά για μια ασθένεια, ένα διαζύγιο ή μια μεγάλη αλλαγή στην οικογένεια;

Πώς εξηγούμε μια δύσκολη αλήθεια χωρίς να τα τρομάξουμε; Και πώς μπορούμε να τους προσφέρουμε ασφάλεια όταν ακόμη κι εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε όσα συμβαίνουν;

Οι “Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης” προσκαλούν τους γονείς σε μια ουσιαστική διαδικτυακή συνάντηση, αφιερωμένη στη διαχείριση των δύσκολων αλλαγών της ζωής και στη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 18:00.

Διαδικτυακή συνάντηση – Εξ αποστάσεως

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ!



Δασκάλα, M.Ed. στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Εισηγήτρια: Βασιλική ΚουκήΔασκάλα, M.Ed. στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και M.Sc. στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Τι θα συζητήσουμε στη συνάντηση;

Μέσα από την εισήγηση, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία:

Να κατανοήσουν πώς βιώνουν τα παιδιά τις σημαντικές αλλαγές και τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στην οικογένεια.

Να γνωρίσουν πρακτικούς τρόπους για να μιλούν στα παιδιά για ευαίσθητα θέματα, όπως η ασθένεια, το διαζύγιο και οι ανατροπές της καθημερινότητας.

Να ανακαλύψουν πώς μπορούν να εξηγούν δύσκολες αλήθειες με ειλικρίνεια, ευαισθησία και λόγο κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.

Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται συναισθήματα όπως ο φόβος, ο θυμός, η λύπη και η ανασφάλεια.

Να ενισχύσουν την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα όσα αισθάνονται.

Να κατανοήσουν τη σημασία της σταθερότητας, της συνέπειας και της ουσιαστικής παρουσίας των γονέων σε περιόδους αλλαγών.

Γιατί οι δύσκολες στιγμές δεν χρειάζεται να γίνονται στιγμές σιωπής.

Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει μια σημαντική αλλαγή, δεν χρειάζεται να το προστατεύουμε αποκρύπτοντας την πραγματικότητα. Χρειάζεται να του μιλάμε με τρόπο που μπορεί να κατανοήσει, να ακούμε τις ανησυχίες του και να του επιτρέπουμε να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Το σημαντικότερο μήνυμα της συνάντησης;

Όταν η ζωή αλλάζει, τα παιδιά δεν χρειάζονται πάντα όλες τις απαντήσεις. Χρειάζονται την αλήθεια ειπωμένη με αγάπη, ανθρώπους που ακούν τους φόβους τους και τη βεβαιότητα ότι, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες, δεν είναι μόνα.

Οι Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζουν να προσφέρουν ευκαιρίες ενημέρωσης, διαλόγου και ενδυνάμωσης, στηρίζοντας τους γονείς στον σημαντικό τους ρόλο και ενισχύοντας τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών και της οικογένειας.

Σας περιμένουμε διαδικτυακά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 18:00, για να συζητήσουμε, να μοιραστούμε προβληματισμούς και να ανακαλύψουμε μαζί τρόπους να στηρίζουμε τα παιδιά μας όταν η ζωή μάς φέρνει αντιμέτωπους με δύσκολες αλλαγές.