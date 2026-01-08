Μια ιδιαίτερα σοβαρή και ευαίσθητη υπόθεση, με σοκαριστικές διαστάσεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών στο Ηράκλειο τις τελευταίες ώρες, προκειμένου να εξεταστεί εάν αληθεύουν οι πληροφορίες που υπάρχουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Πατρίς, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, ωστόσο τα στοιχεία που διαρρέουν προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Όπως αναφέρεται, οι αρχές διερευνούν τον ρόλο ενός πατέρα και συγκεκριμένα τις κινήσεις και τις ενέργειές του σε σχέση με τα ίδια του τα παιδιά, στο πλαίσιο σοβαρής καταγγελίας που έχει τεθεί υπό εξέταση. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα λεπτή, με τους αρμόδιους αξιωματικούς να χειρίζονται την έρευνα με αυξημένη προσοχή, καθώς εμπλέκονται ανήλικοι.

Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να προκύψουν περισσότερα δεδομένα κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι έρευνες προχωρούν και συλλέγονται καταθέσεις και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη προσαχθεί ένας Έλληνας, κάτοικος χωριού του νομού Ηρακλείου, ο οποίος εξετάζεται στο πλαίσιο της καταγγελίας που έχει υποβληθεί σε βάρος του.

Οι αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες, τόσο για την προστασία της έρευνας όσο και για τη διασφάλιση των εμπλεκόμενων προσώπων.