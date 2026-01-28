Συλλυπητήρια δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για τον θάνατο του Αλέκου Ξωμεριτάκη:

Ο απροσδόκητος θάνατος του Αλέκου Ξωμεριτάκη μας θλίβει βαθύτατα. Άνθρωπος της προσφοράς και της ιδιαίτερης αγάπης για τον τόπο μας. Άξιος συνεργάτης στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, συνέβαλε, τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας, στην εδραίωση του θεσμού.

Ως Αντινομάρχης Ηρακλείου, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Πάντα με ήθος, συνέπεια και τον σεβασμό που απολάμβανε από φίλους και συνεργάτες.

Στην οικογένειά του, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.