Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, στην ευρύτερη περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου. Από τους αστυνομικούς εξιχνιάστηκαν 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι όλοι για κλοπή, εκ των οποίων συνελήφθη ένας ημεδαπός. Σύμφωνα με τους ειδικούς η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Όλα εξελίχθηκαν από την έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν ένας 45χρονος και ένας 54χρονος κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον συνελήφθη ακόμα ένας 45χρονος ημεδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 29 ατόμων ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 54χρονος με τον ένα 45χρονο πραγματοποιούσαν χθες Τρίτη παρέμβαση σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό την μείωση της καταγεγραμμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και οι αστυνομικοί με οργανωμένη επιχείρηση τους εντόπισαν την ώρα που προέβησαν στις παράνομες πράξεις, σε οικία ιδιοκτησίας 45χρονος, οπότε και συνελήφθησαν.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα όπου ανευρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν «πλήθος ελασμάτων χαλκού-γεφυρών, οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ, πλήθος συρμάτων σφράγισης σφραγίδων ΔΕΔΔΗΕ, πλήθος μολυβιών σφράγισης ασύρματος, 1 πρέσα σφράγισης, 1 εργαλειοθήκη η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, 77 σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ, το συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα».

Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι ο 45χρονος και ο 54χρονος, δρώντας τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 28.01.2025 έως και την 26.08.2025 στην ευρύτερη περιφέρεια Νομού Ηράκλειου, διέπραξαν επιπλέον είκοσι εννέα (29) περιπτώσεις κλοπής ρεύματος πραγματοποιώντας τεχνικές επεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε οικίες και επιχειρήσεις, μειώνοντας την καταγεγραμμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Διαπιστώθηκε επίσης από την έρευνα, ότι ο 54χρονος είχε τον ρόλο μεσάζοντα προς ανεύρεση υποψήφιων «πελατών» έναντι αμοιβής, ενώ ο 45χρονος είχε τον ρόλο του τεχνικού στις πραγματοποιθείσες επεμβάσεις στους μετρητές σε οικίες και επιχειρήσεις. Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Μέρος του κατασχεθέντος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ερευνάται για τον τρόπο κτήσης του, καθώς αποτελούν υλικό του ΔΕΔΔΗΕ .

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας των δραστών.