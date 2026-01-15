Με τον νέο Συντονιστή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγο Μιχάλη Σεληνιωτάκη, συναντήθηκε στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο η Γραμματέας Μαρία Κοζυράκη.

Η Γραμματέας συνεχάρη τον κ. Σεληνιωτάκη για την προαγωγή και την αναβάθμιση της θέσης του στην ιεραρχία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, δηλώνοντας την αμέριστη και διαχρονική υποστήριξη του φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο σημαντικό έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Κρήτη.

Η κ. Κοζυράκη αναφέρθηκε στο ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος ενώ επικεντρώθηκε στα μέτρα πρόληψης με αφορμή τις πραγματικές συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της κλιματικής επιδείνωσης, και στην ετοιμότητα και το συντονισμό των επιχειρησιακών μονάδων στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμοί).

Ειδικότερα, έγινε μνεία στην πολύχρονη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ. Κρήτης, με την από κοινού συμμετοχή τους σε διακρατικά προγράμματα INTERREG (Ελλάδα-Κύπρος), που έχει ήδη προσφέρει πολύτιμη εκπαίδευση στα επιχειρησιακά στελέχη των φορέων καθώς και προμήθεια οχημάτων, σύγχρονου εξοπλισμού και αναγκαίων μέσων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων έκτακτης ανάγκης στο νησί.