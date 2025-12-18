Συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 28χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου “Kalashnikov”,

γεμιστήρας

113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

μαχαίρι

2 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.