Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στην Περιφέρεια Κρήτης, μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παραρτήματος Ηρακλείου Λίτσας Χριστοδουλάκη. Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της στήριξης των πολιτών σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο.

Στην υπογραφή του Μνημονίου παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης και ο Γραμματέας της Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παραρτήματος Ηρακλείου Γιάννης Χαραλαμπίδης, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο φορέων για στενή και ουσιαστική συνεργασία.

Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας

Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο για την από κοινού υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την ενδυνάμωση των δομών δημόσιας υγείας στην Κρήτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή στήριξη των πολιτών.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και η ανάληψη από κοινού δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού επισφραγίζει τη βαρύτητα που αποδίδουμε στην προστασία του μεγαλύτερου αγαθού στον άνθρωπο, την υγεία.

Η υγεία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο έχουμε χρέος να διαφυλάττουμε, με επίκεντρο την πρόληψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον άνθρωπο και συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση της κοινωνικής συνοχής.

Επενδύουμε στους ανθρώπους, δίνουμε ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον».

Δήλωση Προέδρου Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παραρτήματος Ηρακλείου

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Παράρτημά μας, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουμε τις δράσεις πρόληψης και υποστήριξης σε ολόκληρο το νησί.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση του πληθυσμού, να προωθήσουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο και να σταθούμε δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πιστεύουμε βαθιά ότι η σύμπραξη επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο φροντίδας, ελπίδας και ζωής για την κοινωνία της Κρήτης».