Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Έχοντας υπόψη:α) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β΄/ 1978) .β) Τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.5209/25 (ΦΕΚ 100Α΄/25). γ) Το αριθμ. πρωτ.: 8907/26/108187/15-01-2026 έγγραφο Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ tην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και συγκεκριμένα επί της παραλιακής οδού Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου και Οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τη Δευτέρα 19-01-2026 από ώρα 08:30 έως 13:00 λόγω , εργασιών που εκτελούνται στο χώρο των Τ.Ε.Π του Γ.Ν.Α.Ν .

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος