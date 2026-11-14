Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ανταπόκρισή του στο αίτημα αποκατάστασης του στεγάστρου στον αύλειο χώρο του σχολείου μας.

Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, η τοποθέτηση νέας, ενισχυμένης τέντας εξασφαλίζει την απαραίτητη προστασία των μαθητών και μαθητριών από τις καιρικές συνθήκες, τόσο κατά τις βροχερές ημέρες όσο και κατά τις περιόδους έντονης ηλιοφάνειας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σχολικού περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την έμπρακτη συμβολή στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για τη σχολική μας κοινότητα.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Παρασκευή Παγκάλου