Τα ακίνητα στην Κρήτη ακριβαίνουν και όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο δυσκολότερα κλείνουν οι αγοραπωλησίες. «Οι πωλήσεις το α’ εξάμηνο του 2026 εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2025», μας λένε κτηματομεσίτες της πόλης.

Γνωρίζουμε περίπτωση επένδυσης σε νέες κατοικίες στον Άγιο Νικόλαο, όπου οι ζητούμενες τιμές πώλησης έχουν ανέβει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι οι υποψήφιοι αγοραστές να είναι πιο διστακτικοί και προσεκτικοί, πριν προχωρήσουν στην τελική τους απόφαση.

Παράλληλα, σταθερό πρόβλημα υπάρχει και με μεγάλες καθυστερήσεις στο Κτηματολόγιο και στα συμβόλαια, που μπορεί να χρειαστούν ακόμη και έξι (!) μήνες για να ολοκληρωθούν.

Πρόσθετη αβεβαιότητα υπάρχει για ορισμένα εκτός σχεδίου και «κατά παρέκκλιση» οικόπεδα, λόγω των πολεοδομικών και νομικών εκκρεμοτήτων.

ΛΕΩΝ.Κ.