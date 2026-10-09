Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου με αφορμή τα αυξανόμενα κρούσματα παραπλάνησης και εξαπάτησης ανυποψίαστων -κυρίως ηλικιωμένων – ατόμων από επιτήδειους που είτε τηλεφωνικώς είτε δια ζώσης καταφέρνουν με ψέματα να αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες είναι πλέον σε έξαρση και το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται ανησυχητικά κρούσματα και στο Ν. Λασιθίου. Πλήθος είναι τα παραπλανητικά τηλεφωνήματα που δέχονται πολίτες καθημερινά, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου συγκεκριμένο κρούσμα εξαπάτησης πολίτη με αυτόν τον τρόπο, είπε ο κ. Ζερβάκης.

Αντιθέτως το πιο πρόσφατο περιστατικό εξαπάτησης είχαμε προχθές με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα, στην Ιεράπετρα, από την οποία οι εγκληματίες αυτοί κατάφεραν, παραπλανώντας την, να της αποσπάσουν 17.000 ευρώ!

Όσοι χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ως μέσο εξαπάτησης επικαλούνται διαφορετικές εκδοχές, κατέχουν καλά τη χρήση ψυχολογικής πίεσης και εξαναγκασμού του θύματός τους να υπακούσει στις οδηγίες ή εντολές τους, καταβάλλοντας την κρίση και τις αντιστάσεις του… Ο διοικητής παρέθεσε διαφορετικές εκδοχές κρουσμάτων που έχουν καταγράψει οι αστυνομικές αρχές βάσει καταγγελιών που έχουν κάνει πολίτες.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση τέτοιων κρουσμάτων στο Ν. Λασιθίου, με κάποιες από τις περιπτώσεις να έχουν τελεσφορήσει για τους δράστες που κατάφεραν να αποσπάσουν πλούσια λεία και άλλες που απέτυχαν, γιατί οι πολίτες υποψιασμένοι αντιλήφθηκαν την απάτη και έκλεισαν το τηλέφωνο, είπε ο κ. Ζερβάκης.

Προσποιούνται λογιστές

Η πιο συνηθισμένη απόπειρα απάτης τελευταία είναι οι δράστες να προσποιούνται τους λογιστές, αναφέροντας τηλεφωνικά στα υποψήφια θύματα ότι δικαιούνται επιδομάτων ρεύματος, θέρμανσης, πετρελαίου, ενοικίου κλπ. καταθέτοντας ορισμένα δικαιολογητικά, μαζί και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας. Οι πιο «πειστικοί» αναφέρουν τα τέσσερα πρώτα νούμερα της πιστωτικής κάρτας τα οποία είναι κοινά σε μια «visa», κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους για να αποσπάσουν ολόκληρο τον αριθμό και το «pin» κλπ.

Έκτακτη ανάγκη

Η έκτακτη ανάγκη συγγενικού προσώπου είναι άλλη μια παραλλαγή τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες ζητούν επειγόντως χρήματα για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ή άλλου σοβαρού περιστατικού αγαπημένου προσώπου (τροχαίο, σύλληψη από αστυνομία, τραύμα από επίθεση στο δρόμο κλπ.). Τους ζητούν μεταφορά χρημάτων είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή παράδοση μετρητών σε συνάντηση εκτός σπιτιού ή ακόμη και τοποθέτηση σε σακούλα των χρημάτων σε κάποιο σημείο που υπέδειξαν, για να τα πάρουν μετά την απομάκρυνση του εύπιστου θύματος. Οι δράστες μάλιστα, για να υποχωρήσουν οι όποιες αντιστάσεις και να θολώσουν τη λογική του ηλικιωμένου, του μιλούν έντονα και δεύτερο πρόσωπο ακούγεται στην τηλεφωνική γραμμή να κραυγάζει, δήθεν από πόνο και να παρακαλεί φωνάζοντας στο θύμα να δώσει τα χρήματα γρήγορα! Εκείνο που πρέπει να κάνει ο πολίτης που δέχεται τέτοια τηλεφωνική κλήση είναι να καλεί το συγγενικό πρόσωπο να επιβεβαιώνει το περιστατικό και να μη δίνουν σε κανένα τρίτο πρόσωπο χρήματα, παρά μόνο σε γνωστό ή συγγενή τους.

Συνεργεία

Άλλες φορές, πάλι, οι δράστες εμφανίζονται ως συνεργείο της ΔΕΗ ή άλλων κοινωφελών επιχειρήσεων για την επιδιόρθωση δήθεν κάποιου τεχνικού προβλήματος. Ο πολίτης δεν θα πρέπει να τους επιτρέπει την είσοδο στο σπίτι του εάν δεν τους έχει καλέσει ο ίδιος. Εάν καταφέρουν να εισέλθουν, με τη μέθοδο της απασχόλησης του ενοίκου, κλέβουν ό,τι πολύτιμο βρουν.

Οι πολίτες που γίνονται δέκτες τέτοιων κλήσεων ή πέφτουν θύματα τέτοιας απάτης πρέπει να ενημερώνουν άμεσα στις αστυνομικές αρχές, να συγκρατούν τα χαρακτηριστικά δραστών για να τα περιγράφουν στην Αστυνομία ή τον τύπο οχήματος που πιθανόν χρησιμοποίησαν, χρώμα και αριθμό κυκλοφορίας για να βοηθήσουν την εξιχνίαση.

Έρανοι

Επίσης εμφανίζονται άτομα δήθεν από φιλανθρωπικές οργανώσεις και σωματεία ζητώντας οικονομική ενίσχυση για «εράνους». Θα πρέπει οι πολίτες να επιβεβαιώνουν ότι οι ερανιστές κόβουν νόμιμες αποδείξεις για τα ποσά που εισπράττουν…

Διαδικτυακά

Ο κ. Ζερβάκης περιέγραψε επίσης κρούσμα εξαπάτησης φοιτήτριας από τον Άγιο Νικόλαο, που έπεσε θύμα επιτήδειας «ενοικιάστριας» διαμερίσματος στο Π. Φάληρο… Το σπίτι το είδαν σε αγγελία στο διαδίκτυο. Όπως αποδείχτηκε, η «σπιτονοικοκυρά» είχε ενοικιάσει κάποια στιγμή ένα διαμέρισμα «AiBnB» είχε βγάλει αντικλείδια και υπεδείκνυε το ακίνητο σε υποψήφιους ενοικιαστές όταν ήταν άδειο. Η φοιτήτρια αποφάσισε να το ενοικιάσει και κατέβαλε τρία ενοίκια μπροστά, όπως της ζήτησε, με αποτέλεσμα όταν κάποια στιγμή πήγε Αθήνα για να εγκατασταθεί, να βρει άλλους μέσα που έκαναν… διακοπές!

Απάτες στο διαδίκτυο γίνονται επίσης σε αγοραπωλησίες αυτοκινήτων, σε δελεαστικές τιμές, σε μακρινή περιοχή από τον αγοραστή, όπου ο πωλητής αναρτά φωτογραφία ανύπαρκτου οχήματος. Κλείνει η συμφωνία και ο αγοραστής μεταφέρει ηλεκτρονικά ως «καπάρο» ένα χρηματικό ποσό, το οποίο φυσικά χάνει ανακαλύπτοντας εκ των υστέρων ότι πρόκειται για απάτη.

Παραλλαγή απάτης σε περίπτωση αγοράς οχήματος είναι ο δράστης να επιδεικνύει στον πωλητή πλαστή απόδειξη τραπέζης (πλέον είναι εύκολο να τυπώσεις μια με την Τεχνητή Νοημοσύνη) που αναγράφει ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό απ’ αυτό που ζήτησε ο πωλητής ως προκαταβολή πχ. ζήτησε 500 ή 1500 ευρώ και ο «αγοραστής» έκανε δήθεν λάθος και έστειλε 2.500 ή 3.500 κοκ) και ζητά από τον πωλητή να του επιστρέψει στον τραπεζικό λογαριασμό του τα επιπλέον 1000 ή 2000 ευρώ γιατί τα έχει ανάγκη, για να τον πείσει… Ο πωλητής δεν μπορεί να δει καν αν είχε γίνει η αρχική κατάθεση γιατί ο δράστης του ανέφερε ότι η μεταφορά έγινε από άλλη τράπεζα, που καθυστερεί ένα -δυο 24ωρα να εμφανιστούν στο λογαριασμό.

Οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι όταν βλέπουν στο διαδίκτυο να πωλούνται ακριβά οχήματα, ρούχα, κοσμήματα σε… τιμές ευκαιρίας, τόνισε ο κ. Ζερβάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ