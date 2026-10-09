Τις πληγείσες από τις έντονες βροχοπτώσεις περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, μεταξύ των οποίων τα Φέρμα, την Αγιά Φωτιά, την Αχλιά και τις γύρω περιοχές, επισκέφθηκε χθες ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, διαπιστώνοντας από κοντά το μέγεθος των ζημιών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η άμεση αποκατάσταση των υποδομών και η στήριξη των πολιτών που επλήγησαν. Όπως ανέφερε, ήδη προωθούνται μέτρα ανακούφισης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών θα ακολουθήσει η ενίσχυση των Δήμων και των πληγέντων.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού και άμεσης προώθησης αντιπλημμυρικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των Φερμών και του Αγίου Ιωάννη.

«Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες και εργαζόμαστε για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και την ουσιαστική θωράκιση της περιοχής μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.