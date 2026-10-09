Με τους 2ους «Αναπτυξιακούς Αγώνες Νομού Λασιθίου» ανοίγει το Σάββατο η αγωνιστική δράση της νέας χρονιάς στον στίβο, με τον Άγιο Νικόλαο να φιλοξενεί την πρώτη διοργάνωση της σεζόν.

Ο Άγιος Νικόλαος ΓΣ, σε συνεργασία με τον ΓΣ «Βιτσέντζος Κορνάρος», έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, με ώρα έναρξης τις 16.00.

Πρόκειται για μια διοργάνωση με ιδιαίτερη σημασία για τον λασιθιώτικο στίβο, καθώς δίνει την ευκαιρία σε αθλητές και αθλήτριες να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση και να κάνουν το πρώτο τους τεστ για τη νέα σεζόν, αλλά και στους μικρότερους αθλητές να αποκτήσουν αγωνιστικές εμπειρίες και να γνωρίσουν καλύτερα τον χώρο του στίβου.

Οι «Αναπτυξιακοί Αγώνες Ν. Λασιθίου» προσφέρουν τη δυνατότητα στα σωματεία της περιοχής να αξιολογήσουν την αγωνιστική κατάσταση των αθλητών τους στην αρχή της νέας περιόδου.

Το Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου αναμένεται να γεμίσει το απόγευμα του Σαββάτου με νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη μιας ακόμη αγωνιστικής χρονιάς για τον στίβο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αγωνίσματα για τις ηλικιακές κατηγορίες που έχουν ενταχθεί στη διοργάνωση, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις και να απολαύσουν την πρώτη τους αγωνιστική εμπειρία για τη νέα περίοδο.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 16.00 και το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο.

16.00 40μ. Κ10 Αγοριών-Μήκος Κ10 Κοριτσιών

16.10 40μ. Κ10 Κοριτσιών

16.20 50μ. Κ12 Αγοριών-Μήκος Κ10 Αγοριών

16.30 50μ. Κ12 Κοριτσιών

16.50 60μ. Κ14 Αγοριών-Μήκος Κ12 Αγοριών-Κοριτσιών

17.00 60μ. Κ14 Κοριτσιών

17.10 150μ. Κ12 Αγοριών

17.20 150μ. Κ12 Κοριτσιών-Μήκος Κ14 Αγοριών/Κοριτσιών

17.30 150μ. Κ14 Αγοριών

17.40 150μ. Κ14 Κοριτσιών

17.50 600μ. Κ12 Αγοριών

18.00 600μ. Κ12 Κοριτσιών

18.10 800μ. Κ14 Κοριτσιών- Μήκος Ανδρών/Γυναικών

18.20 800μ. Κ14 Κοριτσιών

18.30 100μ. Ανδρών

18.40 100μ. Γυναικών

18.50 100μ. Ανδρών

19.00 1000μ. Γυναικών