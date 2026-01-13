Βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας νέας χρονιάς, έχοντας πλέον στα χέρια μας ένα σπάνιο στατιστικό «παζλ», που συνθέτει την πλήρη εικόνα της τουριστικής οικονομίας της Κρήτης. Από τη μία, η οριστική και κρύα «ετυμηγορία» των επίσημων στοιχείων του 2024, που δημοσιεύθηκαν, και από την άλλη, η πρώτη, σαφής εικόνα των ανεπίσημων δεδομένων του 2025, που μόλις μας αποχαιρέτησε. Η σύγκριση των δύο αυτών ετών, σε συνδυασμό με την προβολή στο γεωπολιτικά ασταθές 2026, σκιαγραφεί το νέο τοπίο για τον κρητικό τουρισμό.

Η δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (INSETE) για το 2024 επιβεβαίωσε αυτό που η τοπική αγορά ψιθύριζε με ανησυχία. Η Κρήτη έπεσε θύμα της ίδιας της επιτυχίας της. Ενώ τα αεροδρόμιά μας «βούλιαξαν» με 5,35 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις (+7%) και η κρουαζιέρα εκτινάχθηκε κατά 32%, το ταμείο βγήκε μείον. Η μείωση των εισπράξεων κατά 12% (στα 4,57 δισ. ευρώ) και η καθίζηση της κατά κεφαλήν δαπάνης απέδειξαν ότι το μοντέλο «πολλοί τουρίστες με λιγότερα χρήματα» δεν είναι βιώσιμο.

Ωστόσο, το 2025 ήρθε να λειτουργήσει ως έτος «διόρθωσης» και δικαίωσης. Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία που συλλέγουμε από φορείς και ενώσεις ξενοδόχων, η χρονιά που πέρασε κατέγραψε θετική διαφοροποίηση στα έσοδα. Η Κρήτη όχι μόνο διατήρησε την υψηλή επισκεψιμότητα, αλλά κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο της. Οι αναπροσαρμογές στα συμβόλαια με τους Tour Operators, η καλύτερη διαχείριση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και η επιμήκυνση της σεζόν, επανέφεραν το πρόσημο των εσόδων σε θετική τροχιά, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της «μαύρης τρύπας» του προηγούμενου έτους.

2026: Η γεωπολιτική «σκακιέρα» τρομάζει

Κι ενώ η τοπική οικονομία αναθαρρεί από την ανάκαμψη του 2025, το 2026 προβάλλει στον ορίζοντα ως μια χρονιά υψηλού ρίσκου. Η διεθνής συγκυρία δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η συνεχιζόμενη σύρραξη στην Ουκρανία, που διατηρεί την αβεβαιότητα στην καρδιά της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τις νέες εστίες έντασης στη Λατινική Αμερική (Βενεζουέλα), δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Οι γεωπολιτικές αυτές αναταραχές απειλούν άμεσα τον τουρισμό μέσω δύο οδών. Καταρχάς, την σχέση της ενέργειας με τις μεταφορές. Η αστάθεια σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες (όπως η Βενεζουέλα) και οι κυρώσεις, απειλούν με νέα αύξηση των τιμών καυσίμων. Για ένα νησιωτικό προορισμό, όπως η Κρήτη, που εξαρτάται απόλυτα από τις αεροπορικές συνδέσεις, κάθε αύξηση στο αεροπορικό εισιτήριο μειώνει αυτόματα το ποσό που απομένει στο πορτοφόλι του τουρίστα για κατανάλωση στο νησί. Επιπλέον, επειδή ο τουρισμός είναι ψυχολογία και βέβαια «γεμάτο πορτοφόλι, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει και ο πληθωρισμός. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα συντηρεί τον πληθωρισμό στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών μας (Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία), καθιστώντας τους πιο διστακτικούς για δαπάνες πολυτελείας.

Οι εσωτερικές προκλήσεις

Πέρα όμως από τους εξωγενείς κινδύνους, η Κρήτη καλείται το 2026 να κοιτάξει και τον εαυτό της στον καθρέφτη. Η αύξηση των ροών ανέδειξε με τον πιο πιεστικό τρόπο την ανεπάρκεια των υποδομών. Η έλλειψη και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η κατάσταση του οδικού δικτύου (ΒΟΑΚ), όπου εκτελούνται έργα και η έλλειψη προσωπικού στον τουρισμό παραμένουν ανοιχτές πληγές που κανένα ρεκόρ αφίξεων δε μπορεί να κρύψει.

Εν κατακλείδι, το 2026 θα είναι χρονιά «κρατήματος». Στόχος δεν είναι πλέον η αλόγιστη αύξηση των αριθμών, αλλά η θωράκιση της κερδοφορίας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις και η διασφάλιση της ποιότητας που θα κρατήσει την Κρήτη ψηλά, ό,τι κι αν συμβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη. Γιατί, όπως μαρτυρούν όλα τα δεδομένα από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, ζούμε σε καιρούς ανακατατάξεων και γκρεμίσματος των γεωπολιτικών βεβαιοτήτων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ