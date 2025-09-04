Ο θάνατος του Σπύρου Κοκκοτού, αρχιτέκτονα και κορυφαίου επιχειρηματία στον χώρο του τουρισμού, γεμίζει με θλίψη τον τόπο μας.

Με το όραμα και τη δημιουργικότητά του, ανέδειξε την Ελούντα σε διεθνή προορισμό, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τουριστική ανάπτυξη και την παγκόσμια προβολή του τόπου μας. Υπήρξε αρχιτέκτονας με ξεχωριστή άποψη, επιχειρηματίας που τιμήθηκε με σεβασμό σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα υπόδειγμα οικογενειάρχη.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Η παρακαταθήκη του όμως, θα παραμένει ζωντανή, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Εκ μέρους της δημοτικής μας παράταξης, εκφράζω τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ