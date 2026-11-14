Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο και στην ευρύτερη περιοχή ένα μπαράζ τηλεφωνικών απατών, καθώς επιτήδειοι έχουν πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες κλήσεις σε σπίτια, επιχειρώντας να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποιούν τη γνωστή μέθοδο της δήθεν εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επικρατεί μεγάλη ένταση, με τους επιτήδειους να ουρλιάζουν και να δημιουργούν κλίμα πανικού, προκειμένου να μην αφήσουν περιθώρια ψύχραιμης αντίδρασης στους ανθρώπους που δέχονται τις κλήσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις η τακτική τους γίνεται ακόμη πιο εκφοβιστική, καθώς φέρονται να απειλούν τα υποψήφια θύματα, λέγοντας ότι γνωρίζουν πού μένουν και ότι θα πάνε στα σπίτια τους για να τους σκοτώσουν, εάν δεν συμμορφωθούν με όσα τους ζητούν. Οι επιτήδειοι, αφού προηγουμένως έχουν προκαλέσει πανικό, στη συνέχεια επικαλούνται τους Αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι έχουν εντοπίσει τους δράστες και ζητούν από τους πολίτες να συγκεντρώσουν και να βγάλουν έξω από το σπίτι χρήματα ή άλλα αντικείμενα, προκειμένου να μεταβούν δήθεν αστυνομικοί και να συλλάβουν τους απατεώνες.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι πολλές και αφορούν κατοικίες σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι, να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να μην προχωρούν σε καμία ενέργεια που τους υποδεικνύουν άγνωστοι τηλεφωνικά. Να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή, να μην αφήνουν αντικείμενα έξω από τα σπίτια τους και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες για την περιουσία τους.

Σε περίπτωση ανάλογης κλήσης, συνιστάται να επικοινωνούν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο που υποτίθεται ότι εμπλέκεται στο ατύχημα και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Αστυνόμος Α΄ Πέτρος Ζερβάκης επισήμανε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να παρασύρονται από τις απειλές και τον πανικό που επιχειρούν να δημιουργήσουν οι επιτήδειοι. Να είναι υποψιασμένοι ότι τέτοια περιστατικά είναι απάτης. Καμία αστυνομική υπηρεσία δεν ζητά από πολίτες να βγάλουν χρήματα ή αντικείμενα έξω από το σπίτι τους για να διευκολύνουν δήθεν μια σύλληψη.