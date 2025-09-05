Η αυλαία της περιόδου αιχμής για την φετινή τουριστική περίοδο, θα πέσει στα τέλη Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, όσο καλά και αν εξελίσσονται από πλευράς τουριστικών εσόδων δεν καταγράφονται στην «περίοδο αιχμής». Συνεπώς, τα στοιχεία που δίνονται αυτή τη στιγμή και αφορούν την αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Η φετινή τουριστική σεζόν για την ελληνική αγορά Airbnb μοιάζει να σφραγίζεται με πρωτοφανή ρεκόρ που την καθιέρωσαν ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή της ελληνικής φιλοξενίας. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα όχι μόνο κατέγραψε ιστορικά υψηλά στην προσφορά καταλυμάτων, αλλά ξεπέρασε για πρώτη φορά σε διαθέσιμες κλίνες τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ωστόσο, αυτή η εντυπωσιακή ποσοτική γιγάντωση κρύβει ποιοτικές προκλήσεις, με την Κρήτη να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διπλής πραγματικότητας, της ευημερίας των αριθμών και του αυξανόμενου προβληματισμού των ιδιοκτητών.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, η ελληνική αγορά Airbnb απέδειξε την τεράστια δυναμική της. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AIRDNA, τον Ιούλιο η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο κατά 7%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της πληρότητας κατά 2%, μια αξιοσημείωτη επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η οριστική ανατροπή στο ισοζύγιο της διαμονής. Με 1,061 εκατομμύριο διαθέσιμες κλίνες ήδη από τον Ιούνιο, τα καταλύματα Airbnb είναι πλέον κατά 166.146 περισσότερα από τα κρεβάτια που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της χώρας. Παρά την κυριαρχία αυτή, τα ξενοδοχεία διατηρούν την πρωτιά στην αποτελεσματικότητα, με σχεδόν διπλάσια μέση πληρότητα (56,1% έναντι 30,1% των Airbnb) την τελευταία τριετία. Η αισιοδοξία, πάντως, συνεχίζεται, με τις κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι ήδη αυξημένες κατά 10% και 13% αντίστοιχα, προμηνύοντας παράταση της σεζόν.

Η Κρήτη

Η Κρήτη λειτούργησε ως καθρέφτης αυτής της εθνικής επιτυχίας. Ο Αύγουστος έκλεισε με μια εκρηκτική αύξηση ζήτησης της τάξης του 18,7%, μεταφραζόμενη σε 305.475 διανυκτερεύσεις. Η μέση ημερήσια τιμή άγγιξε τα 219,32 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Ιούλιος είχε καταγράψει αύξηση ζήτησης 12,7% και 310.181 διανυκτερεύσεις. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση του νησιού.

Η τεράστια αύξηση της προσφοράς, τόσο στην Κρήτη (με πάνω από 18.500 καταλύματα), όσο και πανελλαδικά, σήμαινε ένα ξεκάθαρο πράγμα: ανελέητο ανταγωνισμό. Οι επιθετικές προσφορές των ξενοδοχείων, που διατηρούν υψηλότερες πληρότητες, σε συνδυασμό με το «τσουχτερό» κόστος συντήρησης, δημιουργούν μια νέα συνθήκη στους ιδιοκτήτες της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αβεβαιότητα

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν είναι όλοι πλήρως ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις. Αρκετοί ιδιοκτήτες, κάνοντας τον τελικό απολογισμό, συνειδητοποιούν ότι η λάμψη των υψηλών ημερήσιων εσόδων συχνά επισκιάζεται από την αβεβαιότητα. Έτσι, η τάση επιστροφής στη μακροχρόνια μίσθωση κερδίζει έδαφος, ειδικότερα εκεί που δεν πήγαν καλά από άποψη οργάνωσης και κερδών. Η ασφάλεια ενός σταθερού μηνιαίου εισοδήματος, χωρίς το άγχος της πληρότητας και τα υψηλά λειτουργικά κόστη, φαντάζει πλέον ως μια πιο βιώσιμη λύση.

Συμπερασματικά, το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η βραχυχρόνια μίσθωση κυριάρχησε ποσοτικά, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε τις εσωτερικές της προκλήσεις. Η Κρήτη βίωσε στο έπακρο αυτή τη διπλή όψη: από τη μία, μια σεζόν-ρεκόρ που επιβεβαίωσε την τουριστική της δύναμη και από την άλλη, την έναρξη μιας περιόδου έντονου προβληματισμού για το μέλλον ενός κλάδου που, ενώ μεγάλωσε θεαματικά, καλείται τώρα να βρει τη δική του ισορροπία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ