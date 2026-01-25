Το πιο θεότρελο μουσικοθεατρικό δίδυμο, ο Λευτέρης Ελευθερίου, γνωστός για το ταλέντο του στην υποκριτική, το τραγούδι και τις μιμήσεις, και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος γνωστός και ως Άνθρωπος Ορχήστρα, έρχεται στο Μικρό Φεστιβά

Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος συναντά τον Λευτέρη Ελευθερίου και στήνουν παρέα μια συναυλία σαν αυτές των μεγάλων: με μουσικούς, τραγουδιστές, ήχο και φώτα και με τα αγαπημένα σας παιδικά τραγούδια.

📍Σάββατο 31 Ιανουαρίου, Κινηματοθέατρο ΡΕΞ

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Με την όπισθεν» που παρουσιάζουν, παντρεύει με μοναδικό τρόπο τη μουσική με την stand up comedy, το χιούμορ με τη συγκίνηση, τη σάτιρα με τη νοσταλγία, τα λαϊκά με τη μπλουζ, τις ορχήστρες με τις μπάντες και καταφέρνει να ταξιδέψει το κοινό με παιχνιδιάρικη -πάντα- διάθεση σε αγαπημένες στιγμές της ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής.

📍Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, Κινηματοθέατρο ΡΕΞ

Πώς θα σας φαινόταν μια συναυλία αυστηρά για παιδιά και όσους (απαραιτήτως) αισθάνονται παιδιά. Αγαπημένα τραγούδια θα ξεσηκώσουν τους μικρούς μας φίλους και θα τους ταξιδέψουν στις πιο μαγικές στιγμές του ελληνικού αλλά και ξένου παιδικού τραγουδιού.

Κάπως έτσι σπουδαίες δισκογραφικές δουλειές όπως η Λιλιπούπολη, τα Μυστικά́ του Κήπου και ο Τεμπέλης Δράκος συναντιούνται με τραγούδια που γνωρίζουν τα παιδιά από το σχολείο ή από κλασικές παιδικές ταινίες και τα ξεσηκώνουν με τις πιο σημαντικές στιγμές του ελληνικού αλλά και ξένου παιδικού τραγουδιού.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου και ο Άλκης Κωνσταντόπουλος είναι έτοιμοι να σας ξεσηκώσουν σε ένα θεότρελο ταξίδι στον μουσικό κόσμο των παιδιών με σύγχρονες και κλασικές μελωδίες αλλά και τραγούδια από ταινίες. Πάρτε την παιχνιδιάρικη διάθεσή σας και ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να σε μια συναυλία με ζωντανή μουσική και κέφι.

Μαζί τους ο μαέστρος Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος.

Προπώληση Εισιτηρίων Ωδείο Τέχνης Κρήτης και Βιβλιοπωλείο Γραφή.

● Γενική Είσοδος: 15€

● Μαθητικό / Φοιτητικό: 12€

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 25690/ 28410 26422

Το Μικρό Φεστιβάλ 2025-2026 διοργανώνεται από το Ωδείο Τέχνης Κρήτης και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ, του Δήμου Αγίου Νικολάου και των χορηγών επικοινωνίας που στηρίζουν έμπρακτα τον πολιτισμό και τις καλλιτεχνικές δράσεις του τόπου μας