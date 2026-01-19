Απολογισμός αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ Δήμου Αγίου Νικολάου Αντώνη Μαυρή:

Με την ολοκλήρωση της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ του Δήμου Αγίου Νικολάου, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ με τους δημότες έναν σύντομο απολογισμό του έργου που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2024–2025.

Πρόκειται για δύο χρόνια ευθύνης, ουσιαστικής συνεργασίας και στοχευμένων παρεμβάσεων, που έθεσαν τις βάσεις για ένα πιο ανθρώπινο και υποστηρικτικό κοινωνικό πλαίσιο για όλους τους συμπολίτες μας.

Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του σταθμού πυρόσβεσης στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμμούδας, ενός έργου που εκκρεμούσε από το 2017 χωρίς προηγούμενες ενέργειες υλοποίησης και το οποίο βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της τελικής αδειοδότησης.

Διασφαλίστηκε η άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με επαρκή στελέχωση σε παιδαγωγικό προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό κουζίνας και καθαριότητας.

Αναζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν χορηγίες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε είδη καθαριότητας, με άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα των δομών.

Διερευνήθηκε κατάλληλος χώρος στη Νεάπολη για τη δημιουργία νέου παιδικού σταθμού με επιπλέον βρεφικά τμήματα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής Πάνω Μιραμπέλλου.

Υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για γονείς και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Τμήμα Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γιάννη Ρουκουνάκη.

Κοινωνικές Δομές & Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων

Κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης (στις 28/11/2025) στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κοινωνικών Δομών για την κατασκευή και λειτουργία «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)» στα Φλαμουριανά, η λειτουργία του οποίου να δώσει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των οικογενειών των ωφελουμένων και, κυρίως, να προσφέρει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά και τους ενήλικες που θα φιλοξενηθούν.

Προβλέπεται η στελέχωση του ΚΔΑΠμεΑ με εξειδικευμένο προσωπικό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα αναζητείται η δωρεάν παραχώρηση δύο 9-θέσιων οχημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

Για την ολοκλήρωση της πρότασης και τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου κ. Ιωσήφ Μακριδάκη (Πολιτικό Μηχανικό), την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου, καθώς και τους μελετητές κ. Μιχάλη Χωραφά, κ Ιωάννη Μαρίνο (Europlan), κ. Γιάννη Αλέξη (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό), κ. Μιχάλη Ποταμιανάκη (Πολιτικό Μηχανικό) και τον κ. Μιχάλη Λεμονή, υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού της Π.Ε. Λασιθίου.

Προχωρεί η υπογραφή για το μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης για τη λειτουργία του χώρου Snoezelen στο Παράρτημα Λασιθίου.

Προτάθηκε και περιμένουμε τη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για τη φιλοξενία του προγράμματος ΤΕΒΑ, με παράλληλη οργάνωση και συντονισμό των διαδικασιών διανομής.

Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξυπηρετήθηκαν 122 ωφελούμενοι, ενώ δρομολογήθηκε η διαδικασία προμήθειας νέου οχήματος, καθώς το υφιστάμενο βρίσκεται σε χρήση από το 2003.

Προχωρά η διαδικασία για τη μεταφορά του Κέντρου Κοινότητας σε νέο, λειτουργικότερο χώρο, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Κοινωνική Αλληλεγγύη & Συνεργασίες

Αναπτύχθηκε συνεργασία με τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ («Χαλκιαδάκης», «Σκλαβενίτης», «Α.Β. Βασιλόπουλος», «Μεθυμάκης») για τη συνεχή υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο εξυπηρέτησε 162 οικογένειες (359 άτομα).

Διοργανώθηκαν δράσεις και εκδηλώσεις με στόχο την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Διασφαλίστηκε η προσωρινή φιλοξενία αστέγων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής

Διατυπώθηκε πρόταση για τη δημιουργία Δομής υποστήριξης κακοποιημένων ατόμων (θυμάτων ενδοοικογενειακής ή άλλης μορφής βίας).

Υλοποιήθηκε ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Διατυπώθηκε πρόταση για τη δημιουργία «Δομής Φιλοξενίας Αστέγων», σε συνεργασία με τους Δήμους του Νομού Λασιθίου

Δράσεις για τα ΚΑΠΗ

Οργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών συναντήσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ, προάγοντας την κοινωνική συμμετοχή και την ψυχολογική ευεξία.

Διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων με αφορμή εθνικές, θρησκευτικές και τοπικές επετείους, ενισχύοντας την αίσθηση κοινότητας και αλληλεγγύης.

Υλοποίηση ενημερωτικών συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα υγείας, πρόληψης, διατροφής και κοινωνικής μέριμνας, με στόχο την ενδυνάμωση και την ενημέρωση των μελών.

Υγεία, Πρόληψη & Ευαισθητοποίηση

Αναπτύχθηκε στενή και διαρκής συνεργασία με το Τμήμα Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου

Υλοποιήθηκαν δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα υγείας, οικογενειακής βίας και ψυχοκοινωνικής μέριμνας.

Υπήρξε συνεχής συνεργασία με αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και το προσωπικό των κοινωνικών δομών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματική στήριξη όλων των κοινωνικών υπηρεσιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων, αποδείχθηκε ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι απλώς διοικητικό έργο, αλλά καθημερινή πράξη αγάπης και προσφοράς.

Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη για την εμπιστοσύνη του, καθώς και όλους τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, Διευθυντές και το προσωπικό των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας, που στάθηκαν ακούραστοι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια — ακόμη και πέραν του ωραρίου τους.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τις κυρίες Νικολέτα Τσάκωνα κ Ρία Ρουμπελάκη για την πολύτιμη βοήθεια τους στο έργο μου.

Μαζί αποδείξαμε ότι με συνεργασία, πίστη και ανθρωπιά, μπορούμε να κάνουμε τον Δήμο μας πιο συμπεριληπτικό, δίκαιο και ανθρώπινο για όλους