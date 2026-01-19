Ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Στερεός Ατσαλάκης πέρα από την αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και οχημάτων ανέλαβε με την πρόσφατη απόφαση του Δημάρχου και το κομμάτι του αθλητισμού αλλά και της νέας γενιάς. Συνεπώς, από τώρα και έπειτα στις αρμοδιότητές του προστίθενται αυτές του εθελοντισμού, των αθλητικών χώρων, της νέας γενιάς, διατηρώντας όμως και το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας και των οχημάτων του Δήμου. Τις πρώτες σκέψεις και τους στόχους του για το επόμενο διάστημα μοιράστηκε με την ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Ατσαλάκης.

Αρχικά ο κ. Ατσαλάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Ο Δήμαρχος του έχει αναθέσει κάποια δύσκολα αντικείμενα όπως είναι η πολιτική προστασία, η συντήρηση των οχημάτων, του αθλητισμού, αλλά και της νέας γενιάς. Θεωρεί ότι με τη στήριξη και τη βοήθεια των συναδέλφων θα καταφέρουν σημαντικά πράγματα. Έχει μάθει, όπως είπε, τα αποτελέσματα των πράξεών του να φαίνονται στην πράξη και όχι μέσα από τα λεγόμενα.

Ενίσχυση πολιτικής προστασίας

Με συνέπεια θα συνεχίσει να εργάζεται για το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας που είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για το Δήμο. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής τονίζοντας ότι πλέον οι Δήμοι πρέπει να είναι δυνατοί και ενισχυμένοι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε φαινόμενα όπως τις πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. Εξήγησε ότι το τμήμα που είχε συσταθεί από πέρυσι ενισχύεται, οργανώνουν ορισμένες ασκήσεις, αλλά και δράσεις αναφορικά με την πολιτική προστασία και θεωρεί ότι πηγαίνουν σε πολύ καλό επίπεδο.

Η συντήρηση των οχημάτων είναι ένα δύσκολο κομμάτι καθώς ο Δήμος διαθέτει ένα γερασμένο στόλο. Πρόσθεσε ότι τα οχήματα ζητούν συνεχώς επισκευές, αλλά ευτυχώς με το προσωπικό που διαθέτουν, αλλά και το φιλότιμο των υπαλλήλων καταφέρνουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για να έχουν ένα αξιόμαχο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων στο Δήμο και θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν και κάποια νέα οχήματα.

Έμφαση στις υποδομές και τον αθλητισμό

Συζητήσαμε επίσης και για το αθλητικό κομμάτι, το οποίο του είναι ιδιαίτερα γνώριμο. Ο κ. Ατσαλάκης έχει διατελέσει Πρόεδρος σε ομάδα ποδοσφαίρου για πάνω από 10 χρόνια, ενώ γνωρίζει για τις ελλείψεις των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο μας. Αναγνώρισε το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις υποδομές. Εξετάζεται ο κανονισμός των αθλητικών χώρων ώστε να εφαρμοστεί σωστά. Σκοπός είναι να υπάρχει ένας κανονισμός για κάθε γήπεδο και αθλητική εγκατάσταση του Δήμου.

Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν τις αθλητικές εκδηλώσεις που γινόντουσαν και παλαιότερα στο Δήμο, όπως το cliff diving, το beach volley αλλά και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις.

Αναφέρθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας με την ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και με την Πρόεδρό του Σοφία Σακοράφα, αλλά και με τον Σύλλογο του ΑΟΛ, τη συνεργασία με τον Λευτέρη Ραφαϊλάκη, αλλά και την Νατάσα Παγκάλου. Στόχος είναι ο Άγιος Νικόλαος να γίνει ένα αθλητικό κέντρο που θα προσελκύει αθλητικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου και από άλλες χώρες.

Τόνισε ακόμα ότι πολύ σύντομα θα υπογράψει ο εργολάβος για το Τ-10 και θα προστεθεί σιγά σιγά άλλη μια αθλητική εγκατάσταση στο Δήμο Αγίου Νικολάου, γεγονός το οποίο αναγνώρισε σαν μια πολύ μεγάλη ανάγκη για την περιοχή. Παρεμβάσεις γίνονται επίσης και στο κολυμβητήριο, αλλά και γενικότερα σε άλλα γήπεδα.

Στήριξη και ενεργοποίηση της νέας γενιάς

Αναφορικά με το αντικείμενο της νέας γενιάς, ενημέρωσε ότι σαν ομάδα έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται κάποιες δράσεις που θα κάνουν τους νέους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στα κοινά και στην πόλη. Θα εστιάσουν στη νέα γενιά και προσωπικός του στόχος είναι να υπάρξουν δράσεις που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των νέων έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την πόλη, αλλά να παραμένουν ενεργά στην περιοχή.

Μήνυμα ενότητας

Ολοκληρώνοντας θέλησε να ευχαριστήσει και όλο τον κόσμο που του στέλνει θετικά μηνύματα και είπε πως αυτό είναι κάτι που του δίνει δύναμη να συνεχίσει. Τόνισε ότι σκοπός του είναι το κοινό καλό, ενώ ανέφερε ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πάμε το Δήμο Αγίου Νικολάου ακόμη πιο ψηλά. Ο ίδιος δήλωσε πως θα μείνει πιστός στρατιώτης για το καλό τόσο της πόλης του Αγίου Νικολάου, όσο και του Δήμου γενικότερα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ