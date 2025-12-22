Καθώς οι γιορτινές ημέρες πλησιάζουν όλο και περισσότερος κόσμος κάνει τη βόλτα του στα καταστήματα ψωνίζοντας για τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια και αγοράζοντας χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τις δράσεις του συλλόγου τις μέρες των εορτών. Τα καταστήματα του Αγίου Νικολάου θα είναι ανοικτά και έτοιμα να υποδεχτούν τον κόσμο καθ’ όλη την διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Για 3η χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου υλοποιεί μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, αλλά και στην ενθάρρυνση των κατοίκων να ψωνίζουν από τις τοπικές επιχειρήσεις, με σύνθημα «Στηρίζω και ψωνίζω τοπικά». Ανέφερε ότι μέσα από την λαχειοφόρο ο Εμπορικός Σύλλογος επιθυμεί να επιβραβεύσει τους καταναλωτές για την προτίμησή τους και για αυτό τον λόγο προσφέρει αρκετά πλούσια δώρα και δωροεπιταγές. Η κίνηση αυτή συμβάλει στην δημιουργία ενός ευχάριστου και πιο εορταστικού κλίματος στην πόλη προάγοντας την αίσθηση της συλλογικής προσπάθειας και της κοινότητας.

Μέσα από την δράση αυτή θα προβληθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ενώ βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο. Υπογράμμισε ότι η τόνωση της αγοραστικής δύναμης είναι αναγκαία στην πόλη μας ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα που η κίνηση είναι πιο νωχελική. Πέρα από τα παραπάνω στοχεύουν, όπως είπε, στη διατήρηση και στην ζωντάνια της εμπορικότητας του Αγίου Νικολάου.

Σταθήκαμε και στον τρόπο απόκτησης των λαχνών. Ο κ. Πάγκαλος τόνισε ότι όλα τα καταστήματα που συμμετέχουν θα έχουν τοποθετημένη την σχετική αφίσα του Εμπορικού Συλλόγου για τη δράση στα καταστήματά τους. Ανέφερε ότι οι πολίτες για κάθε 20 ευρώ που θα καταναλώνουν στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης θα δικαιούνται ένα λαχνό. Τα δώρα έχουν φροντίσει να είναι αρκετά και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και δωροεπιταγές σε υπηρεσίες. Η ημερομηνία της κλήρωσης είναι η 7η Ιανουαρίου.

Απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε όλα τα κατάστημα της πόλης να συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια, δηλώνοντας τα δώρα ή τις δωροεπιταγές που θέλουν να προσφέρουν και να παραλάβουν μπλοκάκια με λαχνούς αλλά και αφίσες.

Μπορούν να απευθύνονται σχετικά στα παρακάτω σημεία:

– ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΓΚΑΛΟΣ -ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (Χειμάρας 4)

– ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (Χορτατσών 15)

– ΤΟ SKOULIKI – ΚΟΣΜΗΜΑ (Μεραρχίας 1)

– COSMOS FASHION STORE – ΕΝΔΥΣΗ (Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου 19)

– LA PELLE – ΥΠΟΔΗΣΗ (Κοντογιάννη 20)

– ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ – ΟΠΤΙΚΑ (Κοντογιάννη 25)

– ΟΛΓΑ ΑΔΑΜ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Α. Παπανδρέου 9)

Κάλεσμα στήριξης

Εξάλλου ο κ. Πάγκαλος θέλησε να προτρέψει τους καταναλωτές να κινηθούν τοπικά και να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Ανέφερε ότι αυτό θα έχει σημαντικά οφέλη όχι μονάχα για την τοπική οικονομία, αλλά και για τους ίδιους καθώς υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να κερδίσουν αφού τα δώρα θα είναι πολλά.

Τόνισε ότι βασική επιδίωξη του Εμπορικού Συλλόγου είναι να έχουν δυνατή φωνή και ουσιαστικό λόγο. Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας των επιχειρηματιών ειδικά σε περιόδους που υπάρχουν οικονομικές προκλήσεις όπως συμβαίνει αυτό το διάστημα.

Τον ρωτήσαμε πως κινήθηκε η δράση αυτή τις προηγούμενες χρονιές και αν σκέφτονται να την καθιερώσουν σαν θεσμό.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τις προηγούμενες χρονιές η δράση είχε αποτέλεσμα και παράλληλα τόνισε ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους καταναλωτές.

Θέλησε να προτρέψει τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου να τηρούν τους κανόνες της δράσης και κάθε 20 ευρώ να δίνουν πιστά από 1 λαχνό.

Τον ρωτήσαμε επίσης αν υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής από τα καταστήματα για να υποστηρίξουν την δράση και απάντησε ότι ήδη έχει ξεκινήσει πολύ θετικά όλη η διαδικασία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ