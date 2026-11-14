Από τον ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στα δίκτυά του, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τo Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, από ώρα 08:00 έως 09:00 θα επηρεαστούν οι εξής περιοχές του Αγ.Νικολάου.

Χουμεριάκο, Νικιθιανό, Νεάπολη, Κουρούνες, Νοφαλιάς, Φινοκαλιάς, Βουλισμένη, Λατσίδας, Καλαρύτης, Αγόροι, Κουνάλι, Τσαμπί, Αγ.Αντώνιος, Ανώγεια, Πάνω και Κάτω Μίλατος.

Παράλληλα, από ώρα 08:00 έως 13:30 θα πραγματοποιηθεί διακοπή στις περιοχές:

Βραχάσι, Σεληνάρι, Βοθυλιά, Καρτσινιανός, Τάρμαρος, Αγ.Βαρβάρα, Σίσι, Γεράκι, Σταυριά.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα. Για τον λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Για τους ίδιους λόγους, και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ