Προβληματίζουν τα περιστατικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα. Στο ζήτημα αναφέρθηκε η ΑΝΑΤΟΛΗ και ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας (Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκάνησου, LIFE Against Poison Crete) κ. Γιώργος Χωραφάς προβαίνει σε αυτοψίες σε διάφορους χώρους. Μαζί του η σκυλίτσα Νέση, που είναι ειδικά εκπαιδευμένη στην ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Δραστηριοποιούνται κυρίως σε δασικές περιοχές, ενώ κατ’ επιλογή επισκέπτονται με συνοδεία αστυνομικού και αστικές περιοχές. Όπως μας εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία τους έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά.

Αρχικά μας ενημέρωσε ότι πολλοί πολίτες τηλεφωνούν και αναφέρουν ότι τα σκυλιά τους έφαγαν φόλα. Ο ίδιος πηγαίνει στους χώρους αυτούς μαζί με την σκυλίτσα του, αλλά διαπιστώνει ότι τελικά σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν φόλες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι στο 90% των περιπτώσεων δεν βρίσκει φόλες, αν και, όπως σημείωσε, μπορεί να πάνε για έλεγχο και να μην βρεθούν φόλες επειδή πιθανότατα να τις έχει φάει κάποιο ζωάκι. Πρόσθεσε ότι συνήθως οι φόλες που τοποθετούνται στις δικές μας περιοχές έχουν δυστυχώς άμεσα αποτελέσματα. Συμπλήρωσε ότι πολλές φορές σε αστικές περιοχές σχεδόν αμέσως μόλις θανατωθεί κάποιο ζώο, το μαζεύουν· έτσι υπάρχουν φορές που έχουν πάει για έλεγχο και δεν έχουν προλάβει να βρουν ζώα θανατωμένα.

Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με αποτέλεσμα να ανησυχεί έντονα και πολλές φορές με το παραμικρό σημάδι ή υποψία να θεωρούν ότι πρόκειται για φόλα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από τους κτηνιάτρους, όπως επισημαίνει.

Οι φόλες

Τον ρωτήσαμε πώς μπορεί ένας πολίτης να διακρίνει αν πρόκειται για φόλα ή όχι και μας είπε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να το διακρίνει κανείς. Τις περισσότερες φορές οι φόλες συνοδεύονται και από κομμάτια κρέας. Εάν παρατηρήσει κανείς στο σημείο αυτό να υπάρχουν νεκρά έντομα τριγύρω, τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πρόκειται για φόλα· αυτό είναι ένα σημαντικό σημάδι.

Υπάρχουν φόλες σε σκόνη κίτρινη, αλλά και άσπρη.

Να μην επικρατεί πανικός

Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Χωραφάς, δεν πρέπει να επικρατεί πανικός. Βέβαια, ακόμη και αν κάποιος αντιληφθεί κάτι, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα περί τίνος πρόκειται, καλό είναι να το αναφέρει, ώστε να ακολουθήσουν άμεσα σχετικές αυτοψίες και να δουν τι πραγματικά συμβαίνει και να ενημερώσουν τον κόσμο.

Σχολίασε ότι είναι σημαντικό εάν κάποιος δει κάποιον τρίτο να ρίχνει κάποια σκόνη ή αντιληφθεί και είναι σίγουρος ότι τοποθετεί φόλες, να το αναφέρει άμεσα στην Αστυνομία κάνοντας καταγγελία.

Αν και τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να βρεθεί εκείνος που τοποθέτησε την φόλα, οι επίσημες καταγγελίες σίγουρα θα λειτουργούσαν βοηθητικά.

Μας ενημέρωσε επίσης ότι από το 2017 έως το 2019 ο νομός Λασιθίου ήταν από τους πρώτους σε φόλες στην Ελλάδα, ενώ τώρα είναι ο τελευταίος- τουλάχιστον στην Κρήτη.

Τα ευρήματα

Σχετικά με το πού παρουσιάζονται τα περισσότερα ευρήματα ο κ. Χωραφάς ανέφερε ότι σε αστική περιοχή είναι πιο δύσκολο να βρεθούν καθώς το εύρος που μπορούν να ελέγξουν είναι περιορισμένο. Σε πολλές περιπτώσεις αν εντοπιστούν θανατωμένα ζώα εξ αιτίας της μυρωδιάς γρήγορα τα απομακρύνουν οι γείτονες. Επίσης, σε αυλές σπιτιών δεν μπορούν να ελέγξουν εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που υπάρχουν π.χ. καταγγελίες.

Επομένως, μέσα από την εμπειρία του απάντησε ότι, τελικά σε δασικές περιοχές σημειώνονται τα περισσότερα ευρήματα.

Αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Λαϊκής αγοράς. Την προηγούμενη Πέμπτη μετά από ενημέρωση πολίτη για πιθανή δηλητηρίαση του σκύλου του ερεύνησε την περιοχή. Ξεκαθάρισε ότι κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που έκανε την Πέμπτη δεν εντοπίστηκαν ούτε δολώματα, ούτε νεκρά ζώα, ενώ τριγύρω, όπως ανέφερε, υπήρχαν αδέσποτες γάτες και σημεία σίτησής τους που ήταν καθαρά από τοξικές ουσίες. Πρόσθεσε επίσης, ότι το ζώο είναι καλά στην υγεία του.

Κλείνοντας ο κ. Χωραφάς ανέφερε ότι παρ’ όλα αυτά σε γενικότερο επίπεδο το ζήτημα με τα δηλητηριασμένα δολώματα δεν είναι φανταστικό, απαιτεί προσοχή και χρειάζεται αντιμετώπιση.

