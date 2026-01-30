Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και οι υπάλληλοι της Π.Υ. Αγίου Νικολάου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στην εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ για τη σημαντική δωρεά διασωστικού εξοπλισμού που πραγματοποίησε.

Η πράξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και ενδιαφέροντος για το έργο της Υπηρεσίας μας, η οποία καθημερινά αγωνίζεται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η συμβολή της εταιρείας ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Υπηρεσίας μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την αποστολή μας.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία για την πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά της και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις δραστηριότητές της.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣ