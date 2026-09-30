Δόθηκε σε κυκλοφορία, γύρω στις 6 μ.μ. το απόγευμα, όπως είχε ανακοινωθεί, ο ένας από τους νεοκατασκευασμένους κλάδους κυκλοφορίας του Τμήματος ΒΟΑΚ, από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Το κυκλοφορούν τμήμα του δρόμου είναι σε όλο το μήκος του νέος αυτοκινητόδρομος.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο διευθύνων το έργο, από πλευράς της «ΑΚΤΩΡ», Αρης Φρουζάκης, το τμήμα των 10 χλμ. είναι κατασκευασμένο στο 95% αλλά στην κυκλοφορία δίνεται μόνο ο ένας κλάδος του.

Παράλληλα κλείνει η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης της δεύτερης γέφυρας, κάτω από την οποία περνά η ΠΕΟ με κατεύθυνση τις Λίμνες.