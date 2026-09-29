Σε πρόσφατη ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην έρευνα και ανάδειξη της ελληνικής αρχαιότητας, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Ενημέρωσε ότι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 19 ξένες αρχαιολογικές σχολές, τις οποίες χαρακτήρισε «κιβωτούς γνώσης και εμπειρίας». Οι σχολές αυτές βοήθησαν να περάσει η αρχαιολογία από τη λογική της συλλογής και εξαγωγής αρχαιοτήτων σε μια σύγχρονη αντίληψη, όπου τα ευρήματα ανήκουν στον τόπο τους και η έρευνα γίνεται με τεκμηρίωση και διαφάνεια. «Είμαστε ευγνώμονες απέναντι στις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, καθώς έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανακατασκευή της μνήμης της Ελλάδας» ανέφερε.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη, θυμίζοντας τις σημαντικές και πολλές αρχαιολογικές ανακαλύψεις και τη συμβολή των ξένων αρχαιολόγων στη μελέτη του νησιού. Στο νομό Λασιθίου έχουν δραστηριοποιηθεί, παλαιότερα ή σήμερα, τουλάχιστον επτά ξένες αρχαιολογικές σχολές (Βρετανική, Γαλλική, Αμερικανική, Βελγική, Ιρλανδική, Καναδική, Πολωνική).

Βρετανική ΣχολήΑθηνών -British School at Athens (Πραισός, Παλαίκαστρο, Ζάκρος) Γαλλική Σχολή Αθηνών – École française d’ Athènes (Δρήρος, Λατώ, Ίτανος) Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (Μόχλος, Καβούσι, Αζοριά, Γουρνιά, Ψείρα, Βρόκαστρο, Χρυσοκάμινος, σπήλαιο Αγίου Χαραλάμπους στο Οροπέδιο Λασιθίου. Βελγική Σχολή Αθηνών- École belge d’Athènes (Σίσι) Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών Αθηνών (Πρινιάτικος Πύργος Καλού Χωριού) Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα- Canadian Institute in Greece (Χαβάνια Αγίου Νικολάου). Πολωνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Καρφί Οροπεδίου Λασιθίου).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ