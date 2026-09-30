Οικολογικό έγκλημα: «Φάμπρικα» ρύπανσης στον Κηφισό

Τουλάχιστον πέντε ακόμη ύποπτα σημεία για απορρίψεις επικίνδυνων λυμάτων στον ποταμό της Αττικής ερευνούν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Αμεσες δειγματοληψίες ζητούν οι επιστήμονες.

Των Ν. ΔΗΜΑΡΑ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σε αγωγό επικίνδυνων ουσιών, που χύνονται στον Σαρωνικό απειλώντας τη δημόσια υγεία, έχουν μετατρέψει τον Κηφισό τα κυκλώματα που δεν διστάζουν να δρουν μέρα μεσημέρι, μολύνοντας με απόβλητα τα παραποτάμια ρέματα που τροφοδοτούν τη ροή του ποταμού μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα.

Η αποκάλυψη και η πρόσφατη σύλληψη οδηγού βυτιοφόρου στο Αιγάλεω, τη στιγμή που διοχέτευε βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο συνδεδεμένο με τον Κηφισό, αποτελούν μόνο την «κορυφή του παγόβουνου».

Πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι ήδη μετά το πρόσφατο αυτό οικολογικό έγκλημα ξεκίνησε σαφάρι ελέγχων, με άμεση προτεραιότητα διερεύνησης πέντε ύποπτων σημείων όπου το νερό της κοίτης χρωματίζεται αιφνιδιαστικά, με τους επιθεωρητές του υπουργείου Περιβάλλοντος και συνεργεία της ΕΥΔΑΠ να αναζητούν κρυφούς αγωγούς.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου μετατροπή του μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής σε χώρο υποδοχής βιομηχανικών αποβλήτων, λυμάτων και τοξικών ουσιών από εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα. Ομως αυτοί οι ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων, με όφελος πολλές χιλιάδες ευρώ, προτιμούν να ρίχνουν τα απόβλητα στο ποτάμι αντί του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων, στη Μεταμόρφωση.

Υστερα από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ότι βυτιοφόρο ρίχνει τοξικά στον Κηφισό, άρχισε πολυήμερη παρακολούθηση σε βενζινάδικο στο Αιγάλεω, ενώ το πρωί της περασμένης Τρίτης αστυνομικοί με τη συνδρομή επιθεωρητών Περιβάλλοντος έκαναν έφοδο και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 41χρονο αλλοδαπό οδηγό της εταιρείας που άδειαζε λύματα στον Κηφισό, τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος από τα δείγματα που αναλύθηκαν, αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το βυτιοφόρο παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες -αλλά ακόμα και από το νοσοκομείο «Αττικόν»- με τις οποίες η εταιρεία μεταφοράς αποβλήτων είχε συμβάσεις.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το φρεάτιο ήταν συνδεδεμένο με αγωγό ομβρίων, ενώ συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που εκλήθη χρησιμοποιώντας ειδική κάμερα και χρωματισμένο υγρό διαπίστωσε ότι ο αγωγός του πρατηρίου καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εταιρείες διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της διαχείρισής τους σε όλη τη διαδρομή τους, ενώ εξετάζεται εάν η συγκεκριμένη εταιρεία είχε τις απαραίτητες άδειες για τη διαχείριση και τη μεταφορά των αποβλήτων.

Στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και στον οδηγό επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 και 1.348 ευρώ αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου, ενώ το βυτιοφόρο κατασχέθηκε. Παράλληλα θα γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων που παραλάμβαναν τα βυτιοφόρα της εταιρείας, με εκείνα που παρέδιδε στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, στη Μεταμόρφωση, ώστε να διαπιστωθεί ο όγκος που χανόταν στη διαδρομή των βυτιοφόρων…

Σε ανακοίνωσή της, η βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου από την οποία παραλήφθηκαν τα απόβλητα διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, ενώ η μεταφορά των αποβλήτων είχε ανατεθεί, μέσω σύμβασης, σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει την παραλαβή τους από το εργοστάσιο και τη μεταφορά τους σε άλλον χώρο. Γεννάται, όμως, το ερώτημα αν η βιομηχανία ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου τα επίσημα έγγραφα απόρριψης των λυμάτων στον εγκεκριμένο χώρο.

«Οξεία τοξικότητα»

Σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό χαρακτηρίζει την παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων στον Κηφισό ο Μιχαήλ Χάλαρης, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οπως εξηγεί, ο Κηφισός λειτουργεί ως άμεση οδός μεταφοράς ρύπων προς το παράκτιο μέτωπο της Αττικής, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την άμεση διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταβολές του pH, υψηλό οργανικό φορτίο και αιωρούμενα στερεά, αλλά και ουσίες όπως διαλύτες, απολυμαντικά, φαρμακευτικές ή κυτταροτοξικές ουσίες, εφόσον επιβεβαιωθούν εργαστηριακά, μπορούν να προκαλέσουν «οξεία ή χρόνια τοξικότητα», να οδηγήσουν σε μείωση του διαλυμένου οξυγόνου, να επιβαρύνουν τα ιζήματα και να προκαλέσουν βλάβες στους υδρόβιους οργανισμούς.

Ο Μ. Χάλαρης επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην τοξικολογία καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η δόση και ότι ο κίνδυνος δεν εξαρτάται μόνο από το είδος μιας ουσίας, αλλά και από τη συγκέντρωση, την ποσότητα, τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και από τη δυνατότητα αραίωσης ή βιοσυσσώρευσης.

Γι’ αυτόν τον λόγο, υπογραμμίζει ότι «δεν είναι επιστημονικά ορθό να κατονομάσουμε συγκεκριμένα “τοξικά” χωρίς πλήρη χημική ανάλυση». Οπως σημειώνει, απαιτούνται άμεσα δειγματοληψίες στον Κηφισό, στις εκβολές και στο θαλάσσιο μέτωπο, προκειμένου να προσδιοριστούν οι πραγματικές συγκεντρώσεις των ουσιών, η έκταση της ρύπανσης και ο συνολικός περιβαλλοντικός κίνδυνος.

«Απαιτούνται άμεσα δειγματοληψίες στον Κηφισό, στις εκβολές και στο θαλάσσιο μέτωπο και κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αργοσαρωνικού», τονίζει χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΠΗΓΗ: Realnews