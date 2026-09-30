Ένα από τα θέματα της «Ομάδας Πρωτοβουλίας για αναβάθμιση της Λίμνης», που θα συζητηθούν το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου, ώρα 18:00, στο χώρο της παλιάς τουριστικής αστυνομίας, με ομιλητή το γιατρό Κωστή Πιταροκοίλη, είναι και το «Αποκατάσταση στα παγκάκια».

Σε παλιά φωτογραφία (καρτ ποστάλ) του Αγίου Νικόλαο, από το 1970, διακρίνουμε αυτά τα ωραία πέτρινα καθιστικά, που ο τότε Δήμος είχε τοποθετήσει γύρω από τη Λίμνη και κοντά στη γέφυρα. Τα καθιστικά αυτά ήταν έργα τέχνης καθώς στο κάθισμά τους ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει ωραίες γοργόνες, ψαράκια και χταποδάκια .

που ο τότε Δήμος είχε τοποθετήσει γύρω από τη Λίμνη και κοντά στη γέφυρα. Τα καθιστικά αυτά ήταν έργα τέχνης καθώς στο κάθισμά τους ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει ωραίες . Είναι ακατανόητος ο λόγος που αυτά τα μοναδικά παγκάκια απομακρύνθηκαν! Ίσως κάπου στο Δήμο να υπάρχει ακόμα η μακέτα , για να φτιάξουμε ξανά τα ίδια. Ενθυμούμαι καλά πόσο πολύ είχαν φωτογραφηθεί από τους επισκέπτες μας.

, για να φτιάξουμε ξανά τα ίδια. Ενθυμούμαι καλά πόσο πολύ είχαν φωτογραφηθεί από τους επισκέπτες μας. Η φωτογραφία του 1970 έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Βλέπουμε τον μεγάλο ευκάλυπτο που συχνά μας τον θυμίζει η προβολή της ταινίας «Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Βλέπουμε την ανατολική πλευρά της Λίμνης άδεια από τραπεζοκαθίσματα, μόνο λίγα μπροστά από το τότε ξενοδοχείο «Ακράτος». Αυτή η περιοχή του Αγίου Νικολάου ήταν τότε… απόκεντρο! Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα της εποχής, μοντέλα Ford και Fiat, αλλά το κλασικό βανάκι της Volkswagen.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ