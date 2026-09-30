Ένα από τα θέματα της «Ομάδας Πρωτοβουλίας για αναβάθμιση της Λίμνης», που θα συζητηθούν το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου, ώρα 18:00, στο χώρο της παλιάς τουριστικής αστυνομίας, με ομιλητή το γιατρό Κωστή Πιταροκοίλη, είναι και το «Αποκατάσταση στα παγκάκια».
- Σε παλιά φωτογραφία (καρτ ποστάλ) του Αγίου Νικόλαο, από το 1970, διακρίνουμε αυτά τα ωραία πέτρινα καθιστικά, που ο τότε Δήμος είχε τοποθετήσει γύρω από τη Λίμνη και κοντά στη γέφυρα. Τα καθιστικά αυτά ήταν έργα τέχνης καθώς στο κάθισμά τους ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει ωραίες γοργόνες, ψαράκια και χταποδάκια.
- Είναι ακατανόητος ο λόγος που αυτά τα μοναδικά παγκάκια απομακρύνθηκαν! Ίσως κάπου στο Δήμο να υπάρχει ακόμα η μακέτα, για να φτιάξουμε ξανά τα ίδια. Ενθυμούμαι καλά πόσο πολύ είχαν φωτογραφηθεί από τους επισκέπτες μας.
- Η φωτογραφία του 1970 έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Βλέπουμε τον μεγάλο ευκάλυπτο που συχνά μας τον θυμίζει η προβολή της ταινίας «Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Βλέπουμε την ανατολική πλευρά της Λίμνης άδεια από τραπεζοκαθίσματα, μόνο λίγα μπροστά από το τότε ξενοδοχείο «Ακράτος». Αυτή η περιοχή του Αγίου Νικολάου ήταν τότε… απόκεντρο! Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα της εποχής, μοντέλα Ford και Fiat, αλλά το κλασικό βανάκι της Volkswagen.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ