Έργα ζωτικής σημασίας που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των Τοπικών Οργανισμών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση της καταναλούμενης ενέργειας, που αποτελεί βασικό παράγοντα βιωσιμότητας των ΤΟΕΒ αλλά και στην εξοικονόμηση νερού το οποίο τείνει διαρκώς να γίνεται αγαθό εν ανεπαρκεία, δρομολογούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ήδη την περασμένη εβδομάδα υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση από τη Δράση2 «Έργα Ταμίευσης και Αρδευτικών Δικτύων για Νέα Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων», του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-27.

Συγκεκριμένα αφορούν τον TOEB Mεραμβέλου για έργα 11.500.000, τον TOEB Σητείας για έργα 6.500.000 και τον TOEB Παπαγιαννάδων για έργα 8.000.000 ευρώ.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε αισιόδοξος για την ένταξη και χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων, σημειώνοντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που είχε λάβει προσκαλώντας εγκαίρως τους εκπροσώπους όλων των ΤΟΕΒ του Ν. Λασιθίου, για να ενημερωθούν σχετικά και να προετοιμάσουν προτάσεις για ένταξή τους στο πρόγραμμα αυτό.

Ο ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου, όπως έχει γράψει η ΑΝΑΤΟΛΗ, έχει προχωρεί για να ολοκληρώσει την πρώτη φάση εκσυγχρονισμού των υποδομών του, για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Με την επόμενη φάση, εφόσον χρηματοδοτηθεί, ολοκληρώνει ένα μεγάλο σχεδιασμό πλήρους εκσυγχρονισμού καθιστώντας τον ικανό να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία τις μεγάλες προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αλλά και οι οικονομικές παράμετροι που αφορούν την ανταποδοτικότητα των αρδευόμενων καλλιεργειών, άρα και τη χρήση νερού για την άρδευσή τους από τους καλλιεργητές.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ΤΟΕΒ Μεραμβέλου, η μελέτη προτείνει: Την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των γεωτρήσεων, προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και προμήθεια – εγκατάσταση έξυπνων υδρομέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείρισης νερού στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Μεραμβέλου. Η μελέτη, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, προτείνεται για ένταξη στα Έργα Ταμίευσης και Αρδευτικών Δικτύων για Νέα Εργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων, του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 -2027.

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πρόταση αφορούν: ανόρυξη γεώτρησης Β.Ν. 13.601 ευρώ, αντλιοστάσιο στον Αγιο Λουκά 118.797 ευρώ, δεξαμενή ΒΝ 56.950 ευρώ, υδρόμετρα καταναλωτών 7.950.450 ευρώ, συστήματα ευφυούς γεωργίας 200.000 ευρώ, κεντρικό σταθμό ελέγχου 411.566 ευρώ, εφαρμογές συστήματος υπηρεσιών άρδευσης 249.000 ευρώ, γενικές υπηρεσίες 51.000 ευρώ, σύνολο ΤΣΕ 365.298 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η συνολική πρόταση προϋπολογίστηκε σε 11.441.896 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ