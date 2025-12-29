Στο πλαίσιο και της γενικότερης γκρίνιας που ακούγεται για τον περιορισμένο αριθμό επιλογών που έχει ο καταναλωτής και ο επισκέπτης στην πόλη του Αγ. Νικολάου, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης κ. Γιώργος Μαρκάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την κίνηση κατά την καλοκαιρινή και κατά τη χειμερινή περίοδο, για τις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που βιώνουν οι επιχειρήσεις του τόπου και για πολλά ακόμη ενδιαφέροντα ζητήματα.

Αρχικά επεσήμανε ότι η εστίαση περνά δύσκολα και οι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινές δυσκολίες. Μερικές εξ αυτών είναι η ακρίβεια, το νομοθετικό πλαίσιο, η ηχορύπανση, αλλά και η υπερβολική αστυνόμευση που κάνουν την καθημερινότητα πολύ δύσκολη. Σχολίασε ότι οι φετινές γιορτές δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες και σημείωσε πως ο κλάδος τους περνά ζόρικα.

Το περασμένο καλοκαίρι δεν θα το χαρακτήριζε ως κακή χρονιά καθώς είχε παραπάνω κόσμο από το 2024, αλλά έφερε στην εξίσωση τον παράγοντα ότι ο κόσμος που ήρθε στην περιοχή μας δεν ήταν τόσο ποιοτικός.

Τον ρωτήσαμε εάν οι επισκέπτες κινήθηκαν στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης. Επεσήμανε ότι υπήρχε κόσμος που έβγαινε. Οι μαγαζάτορες του Αγίου Νικολάου ευτυχώς έχουν πλέον τα ξενοδοχεία Niko και Intercontinental, που βοηθούν σημαντικά στην τουριστική κίνηση και αρκετοί από τους πελάτες τους καταλήγουν στις τοπικές επιχειρήσεις και μαγαζιά. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα, πιο απομακρυσμένα ξενοδοχεία που προσφέρουν all inclusive παροχές και κρατούν τον τουρίστα μέσα στις εγκαταστάσεις τους. Επομένως, κατέληξε, η χρονιά ήταν μέτρια, ούτε πολύ καλή ούτε πολύ κακή.

Ανέφερε ότι τώρα τον χειμώνα πολλοί συνάδελφοί του έχουν κλείσει. Ανάμεσα στους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την επιλογή σημείωσε τη φορολόγηση, την έλλειψη προσωπικού και τα πάγια έξοδα.

Ανάγκη στήριξης

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου επισημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα των υποδομών.

Ανέδειξε και το ζήτημα της ΑΣΤΕΚ τονίζοντας ότι πρέπει να υποστηριχθεί, να «μεγαλώσει», καθώς είναι ένας πνεύμονας που προσφέρει σημαντικές θέσεις εργασίας για την εστίαση. Ζήτησε να δοθούν κίνητρα στους σπουδαστές. Στάθηκε και στο ζήτημα των εστιών, που δεν υπάρχουν. Υπογράμμισε ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι έτσι ώστε να μην φύγει η ΑΣΤΕΚ, αλλά και να προσελκύει περισσότερους φοιτητές. Είπε χαρακτηριστικά ότι εάν η ΑΣΤΕΚ φύγει, θα σηματοδοτήσει και την ταφόπλακα της πόλης.

Δημοτικά τέλη

Για τα δημοτικά τέλη σχολίασε ότι η μείωσή τους ειδικά την περίοδο του χειμώνα για τις επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές, θα ήταν ένα σημαντικό βοήθημα και θεωρεί ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί.

Τόνισε ότι κάποιοι καταστηματάρχες στηρίζουν με τις ίδιες τους τις πλάτες την εστίαση για να μπορέσει να παραμείνει ζωντανή.

Σημείωσε ότι υπάρχουν τρεις φορείς που είναι σημαντικό να συνεργάζονται. Αυτοί είναι η Αστυνομία, ο Δήμος και η Εστίαση, σχολιάζοντας ότι χωρίς την εστίαση δεν είναι ζωντανή μια πόλη. Επεσήμανε ότι μονάχα μέσα από την συνεργασία και την καλή θέληση όλων, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Ολοκληρώνοντας θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο τόσο σε προσωπικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ