Η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούν στην εικαστική έκθεση με τίτλο «Το Φως που Μοιραζόμαστε», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελίστριας.

Στην έκθεση συμμετέχουν η καλλιτέχνιδα Κατερίνα Ραπάνη, μαθήτρια ΕΠΑΛ, οι μαθητές και μαθήτριες του ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, παρουσιάζοντας αισθητηριακά έργα που αποτυπώνουν τη δημιουργικότητα και τη δύναμη του «μοιραζόμαστε». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Ράνια Αφεντούλη, εικαστικός.

Μέσα από την έκθεση οι μαθητές και το κοινό έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τη δύναμη της εικαστικής τέχνης ως μέσο έκφρασης, συμπερίληψης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Παράλληλες δράσεις:

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 18:00 – 20:00 θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της έκθεσης εργαστήρια αισθητηριακών παιχνιδιών με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού σχολείου.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 18:00 – 20:00 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο για παιδιά και ενήλικες με θέμα «χορός και αυτοσχεδιασμός» με τιςΤέτηΧρυσοστομίδου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή, Κλητώ Τσιγκρή, τελειόφοιτος ΤΕΦΑΑ και Νατάσα Αρέθα, χορεύτρια.

Ο χώρος διεξαγωγής είναι πλήρως προσβάσιμος, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και παρουσίας όλων.

Για τις επισκέψεις σχολείωνκαι για τη συμμετοχή στο εργαστήριο χορού προαπαιτείται δήλωση συμμετοχής :

στο τηλέφωνο: 6971780882,Μαρία Σπαθαράκηή

στο email: [email protected]

Ωράριο Λειτουργίας:

Για τα σχολεία: 10:00 – 13:00

Για το κοινό:18:00 – 20:00

Είσοδος ελεύθερη.