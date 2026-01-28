Όλα είναι έτοιμα για την κρίσιμη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, στην οποία θα εκλεγούν οι δύο νέοι Μητροπολίτες που θα αναλάβουν σημαντικούς θρόνους στο νησί. Η σημερινή διαδικασία προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, τόσο εντός όσο και εκτός εκκλησιαστικού χώρου, καθώς η εκλογή των νέων ιεραρχών επηρεάζει την ποιμαντική ζωή των τοπικών κοινωνιών και το μέλλον δύο ιστορικών Μητροπόλεων.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, άρχισαν να καταφτάνουν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Ηρακλείου οι ιεράρχες, συνοδευόμενοι από τους δύο απεσταλμένους Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Σύνοδος συνεδρίασε για περίπου μία ώρα πριν προκειμένου να καταλήξει στο τριπρόσωπο για κάθε εκλογή. Στις 12:10 μπήκαν στον Ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μήνα οι αρχιερείς προκειμένου να γίνει η εκλογή των νέων Μητροπολιτών Κυδωνιας και Αποκορωνου και Λάμπης Συβριτου και Σφακιων.

Η ατμόσφαιρα γύρω από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά ήταν έντονα φορτισμένη, με αρκετούς κληρικούς και πιστούς να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και να περιμένουν τα αποτελέσματα της εκλογής.

Οι πληροφορίες που έχουν ήδη διαρρεύσει από τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι φαίνεται να υπάρχει συμφωνία σε δύο πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται επικρατέστερα για τους δύο θρόνους. Οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου, που βρίσκονται στο νησί από τη Δευτέρα, σε συνεργασία με τους συνοδικούς της Εκκλησίας της Κρήτης, κατέληξαν σε δύο ονόματα που συγκεντρώνουν ευρεία αποδοχή: τον Αρχιμανδρίτη Τίτο Ταμπακάκη, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου, και τον Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Καρανδινό, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, για τον Θρόνο Λάμπης, Σφακίων και Συβρίτου.

Ο Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης ξεχωρίζει για το ήθος, τη συνέπεια και την πολυετή προσφορά του στις ενορίες και στην πνευματική ζωή της Κρήτης, ενώ ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός έχει αναδειχθεί ως ένας κληρικός με ουσιαστική διακονία και σημαντική εμπειρία στις τοπικές κοινότητες που υπηρετεί. Η εκλογή τους αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα και το όραμα των Μητροπόλεων, προσφέροντας μία νέα περίοδο ποιμαντικής και διοικητικής συνέπειας.

Η σημερινή διαδικασία καταδεικνύει τη σημασία που δίνει η Εκκλησία της Κρήτης στην επιλογή ικανών και έμπειρων ηγετών, που μπορούν να συνδυάσουν την παράδοση με τη σύγχρονη διοικητική και πνευματική ικανότητα. Οι πιστοί, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία τη διαδικασία, εκφράζουν την προσδοκία ότι οι νέοι Μητροπολίτες θα συνεχίσουν το έργο της Εκκλησίας με αφοσίωση, όραμα και σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.