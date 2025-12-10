Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Παράδοση” και “Φύση”, οι μαθητές/τριες των τμημάτων Γ’ Υγείας – Βρεφονηπιοκόμων και Γ’ Υγείας – Αισθητικής του ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου κ Εργαστηριακού κέντρου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Κριτσά, τη Δευτέρα, 8/12.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κριτσάς, όπου οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μιας σύγχρονης δομής προσχολικής αγωγής μέσα σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον. Παρακολούθησαν τη διαμόρφωση του παιδαγωγικού προγράμματος, συζήτησαν με το προσωπικό και κατανόησαν την ιδιαίτερη σημασία της επαφής των παιδιών με τη φύση και τα τοπικά πολιτισμικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, η ομάδα επισκέφθηκε το Σκουτάρι Βιολογικό Λάδι, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, τη διαδικασία έκθλιψης και την αξία της κρητικής ελαιοκαλλιέργειας. Οι μαθητές γνώρισαν βιωματικά έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους του τόπου και συνέδεσαν τη διατροφή με την υγεία και το περιβάλλον.

Η επόμενη στάση ήταν το εργαστήριο Ξόμπλι, όπου παρουσιάστηκαν παραδοσιακές τεχνικές υφαντικής και κεντήματος. Οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυθεντικά δείγματα κρητικής λαϊκής τέχνης και να αντιληφθούν την αξία της χειροποίητης δημιουργίας, τόσο ως πολιτιστική κληρονομιά όσο και ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κριτσάς, όπου εκτίθενται αντικείμενα της καθημερινής ζωής περασμένων εποχών. Οι μαθήτριες περιηγήθηκαν στους χώρους του μουσείου και γνώρισαν από κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων της Κριτσάς, αντιλαμβανόμενες τη σύνδεση ανάμεσα στην παράδοση, την κοινωνική ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητα του τόπου.

Τέλος, στο Μουσείο Βοτάνων, οι συμμετέχοντες γνώρισαν πλήθος κρητικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Η επίσκεψη συνέβαλε στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη φύση, την υγεία και την ευεξία, ενισχύοντας την περιβαλλοντική και βιωματική μάθηση.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με θετικές εντυπώσεις και πλούσια γνώση. Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, να γνωρίσουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Κριτσάς και να κατανοήσουν την αξία της παράδοσης ως ζωντανού κομματιού της καθημερινότητας.

Τις μαθήτριες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί: Γιαλαμιδου Γεωργία, Καμπανου Μαριάννα, Κουμαλατσου Πηνελόπη και Σολυδακη Ελένη.

Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια κα Πετράκη Ρούλα και το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού για την υπέροχη υποδοχή, την κα Σγουρού Μαρία για την φιλοξενία στην οικογενειακή επιχείρηση ‘ Σκουτάρι ‘, τον πολιτιστικό σύλλογο Κριτσας για την ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο κ ιδιαίτερα την κα Μπροκακη Κωνσταντίνα, τις κυρίες Βάρδα Μαρία κ Σιγανού Πόπη για την όμορφη φιλοξενία στο Ξομπλι και τέλος τον κο Αφορδακο Γεώργιο για την ξενάγηση στο Μουσείο Βοτάνων.

1o ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ