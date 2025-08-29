Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου («Ειρηνοδικείο») πραγματοποιείται η 4ς Έκθεση Γλυπτικής από πέτρα, ξύλο και μέταλλο, του Τόμορ (Θωμάς) Μεράϊ.

Τον Θωμά τον γνώρισα σαν τον καλύτερο πετρά, που είχε έλθει από την Αλβανία, τα πρώτα χρόνια της φυγής πολλών Αλβανών από την πατρίδα τους, για αναζήτηση καλύτερης μοίρας. Γρήγορα διαπίστωσα ότι ο Θωμάς ήταν ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης. Στα χέρια του πέτρες και ξύλα, με μοναδική δεξιοτεχνία, μετατρέπονταν σε έργα τέχνης. Το ταλέντο του φάνηκε από μικρός και γι’ αυτό σπούδασε τη γλυπτική.

Ο Θωμάς, λόγω της δουλειάς του, συχνά βρίσκεται μέσα στη φύση και τα μάτια του έχουν την ικανότητα να διακρίνουν και να ξεχωρίζουν ξύλα και πέτρες που μπορούν να δουλευτούν και να γίνουν κάτι μοναδικό στα χέρια του. Η ομορφιά του τόπου μας αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τον καλλιτέχνη. Είδαμε έργα του από ξύλο ελιάς, χαρουπιάς, αλμυρικιού, αμυγδαλιάς, κέδρου, κυπαρισσιού και πεύκου. Ξεχωριστές είναι οι δημιουργίες που απεικονίζουν γυναικείες μορφές, ενώ ιδιαίτερες είναι αυτές που, με προσθήκη φωτισμού, μετατρέπονται σε θαυμάσια φωτιστικά σώματα.

«Τα έργα που εκθέτω φέτος είναι λίγο πιο μοντέρνα… πολλά από τα οποία τα βρήκα σχεδόν έτοιμα στη φύση, με ελάχιστες δικές μου παρεμβάσεις. Η δύναμη της φύσης δεν υπάρχει πουθενά αλλού», μας λέγει.

Πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε την Έκθεση για να θαυμάσετε τις υπέροχες δημιουργίες του. Η Έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Αυγούστου. Οι ώρες λειτουργίας είναι το πρωί 11.00 έως 14.00 και απόγευμα 17:00 έως 22.00, με είσοδο ελεύθερη.

ΛΕΩΝ.Κ.