Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος στην εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης μας, προβάλλοντας τις χριστουγεννιάτικες ευχές της επιχείρησής σας στις δημόσιες οθόνες που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του εορταστικού κλίματος, την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και τη διάχυση μηνυμάτων αισιοδοξίας και χαράς σε κατοίκους και επισκέπτες, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε:

• Με έτοιμη μακέτα:

Διαστάσεων Π 1,00 μ. x Υ 2,00 μ. σε ηλεκτρονική μορφή, ανάλυσης 512 x 1024 pixels.

Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει:

– Μία σύντομη, θερμή ευχή (ιδανικά έως 20 λέξεις) που εκφράζει το πνεύμα των ημερών,

– Τα στοιχεία της επιχείρησής σας,

– Ένα γραφικό ή μια εικόνα σχετική με το εορταστικό κλίμα.