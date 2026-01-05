Η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα χρόνιο και ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα. Εντείνεται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και οι ανάγκες μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών αυξάνονται κατακόρυφα. Η αυξημένη επισκεψιμότητα ασκεί σημαντικές πιέσεις τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργία και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα θετική κρίνεται η έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης και αξιοποίησης του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Μάνου Κατράκη, πλησίον της γέφυρας Λατούς, στην είσοδο του Αγίου Νικολάου. Τα συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν τις παρεμβάσεις την περασμένη Δευτέρα, με στόχο τη διαμόρφωση και δημιουργία ενός νέου κοινόχρηστου χώρου που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Ο Αντιδήμαρχος Συντηρήσεων Αστικών και Αγροτικών Υποδομών και Συγκοινωνιών κ. Νίκος Καμινογιαννάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στοχευμένη παρέμβαση

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, οι εργασίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ξεκίνησαν ομαλά και αφορούν ένα κοινόχρηστο χώρο, βάσει του σχεδίου πόλης του Αγίου Νικολάου, που παρέμενε ανεκμετάλλευτος για πολλά χρόνια. Στόχος της παρέμβασης είναι η διαμόρφωση ώστε να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, προσφέροντας επιπλέον θέσεις για οχήματα.

Ο κ. Καμινογιαννάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε ένα συνδυασμό λύσεων που περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης όσο και τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών και των επισκεπτών.

Σε πρώτη φάση οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του χώρου, ώστε να καταστεί άμεσα λειτουργικός και ασφαλής για τη στάθμευση οχημάτων.

Δήλωσε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν εντατικά και πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε ο χώρος να παραδοθεί το ταχύτερο δυνατό προς χρήση.

Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καμινογιαννάκης και στις συνθήκες που επικρατούσαν έως σήμερα στο σημείο. Ο χώρος αποτελούσε εστία υποβάθμισης και μόλυνσης, με συσσωρευμένα φερτά υλικά και απορρίμματα. Μέσω της παρέμβασης, ενισχύονται σημαντικά οι συνθήκες δημόσιας υγείας, υγιεινής και ασφάλειας, ενώ αποτρέπονται φαινόμενα άναρχης χρήσης του δημόσιου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι, στο σημείο διέμενε τα τελευταία χρόνια ένας άστεγος, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη των εργασιών, καθώς προηγήθηκε η μέριμνα για την εξεύρεση κατάλληλης κατοικίας προκειμένου να μεταστεγαστεί.

Άλλες παρεμβάσεις

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις, ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι ο Δήμος προχωρά συστηματικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε μικρότερες και μεγαλύτερες παρεμβάσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη πρόσφατη διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου δίπλα στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων και πλησίον του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου η χωρητικότητα αυξήθηκε από 4-5 οχήματα σε περίπου 20.

Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στον αστικό ιστό του Αγίου Νικολάου, αλλά επεκτείνονται και στις δημοτικές κοινότητες. Η δημοτική αρχή παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αξιολόγηση νέων χώρων.

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι η δημοτική αρχή εργάζεται με συνέπεια και συνεργασία, με στόχο την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ευχαρίστησε το Δήμαρχο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Ιωσήφ Μακριδάκη και συνολικά τη δημοτική αρχή, τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης.

Απηύθυνε κάλεσμα προς πολίτες και επισκέπτες να δείξουν κατανόηση και υπομονή κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος είναι η ταχύτερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση του έργου, με όραμα μια πόλη πιο λειτουργική, ανθρώπινη και προσβάσιμη για όλους.

