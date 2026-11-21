Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο, πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου πεντάωρη ενδοσχολική επιμόρφωση με εισηγητή τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κ. Ιωάννη Νοβάκο.

Η επιμόρφωση είχε θέμα:

«Συνέργεια μεταξύ των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως κουλτούρα κοινής παιδαγωγικής: Συνεργατικός σχεδιασμός και εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών».

Η δράση οργανώθηκε με τη μέριμνα της Διευθύντριας του σχολείου, Παρασκευής Παγκάλου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της 15ωρης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4823/2021, με προσανατολισμό τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και την παιδαγωγική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Στο επίκεντρο της επιμορφωτικής συνάντησης βρέθηκαν η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Γενικής και Ειδικής Αγωγής, ο κοινός παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες όλων των παιδιών.

Η συμπερίληψη δεν αποτελεί ατομική υπόθεση, αλλά συλλογική παιδαγωγική ευθύνη. Προϋποθέτει συνεργασία, επιστημονική γνώση και μια σχολική κουλτούρα που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ως πηγή μάθησης και εξέλιξης.

Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωση και στη σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη, καλλιεργώντας μια κοινότητα μάθησης, συνεργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ιωάννη Νοβάκο για την επιστημονική του συμβολή και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μας κοινότητας για την ενεργό συμμετοχή τους.

Γιατί ένα σχολείο που μαθαίνει και εξελίσσεται είναι ένα σχολείο που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για κάθε παιδί.

Η Διευθύντρια

Παρασκευή Παγκάλου