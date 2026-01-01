Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου πραγματοποίησε επίσκεψη στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων και της διαρκούς στήριξης προς τους συναδέλφους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το προσωπικό, να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος και να αφουγκραστούν τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους στην καθημερινή τους υπηρεσία.

Η Ένωση προσέφερε συμβολικά δώρα στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα παρέδωσε βασιλόπιτες σε όλες τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, υγεία και καλή χρονιά, με δύναμη και ασφάλεια στο απαιτητικό έργο που επιτελούν.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα σε κάθε αστυνομικό, ενισχύοντας το αίσθημα ενότητας, αλληλεγγύης και συναδελφικότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος