Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης στις 13 Νοεμβρίου, οι μαθητές της Β’ τάξης του Τομέα Υγείας και το τμήμα Γυβ, συμμετείχαν σε μια όμορφη και ουσιαστική δράση που στόχο είχε να αναδείξει τη δύναμη των μικρών πράξεων καλοσύνης στην καθημερινή μας ζωή.

Τι συζητήσαμε:

Οι μαθητές μίλησαν για το τι σημαίνει γι’ αυτούς καλοσύνη, πώς εκφράζεται και πότε την έχουν λάβει ή προσφέρει. Μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και αναγνώρισαν πως μια καλή κουβέντα ή μια μικρή πράξη μπορεί να αλλάξει τη μέρα κάποιου. Στη διάρκεια της συζήτησης, εξέφρασαν την επιθυμία να έχουν ένα “σχολείο καλοσύνης” — έναν χώρο όπου όλοι στηρίζουν ο ένας τον άλλον και όπου η θετικότητα αποτελεί καθημερινή πρακτική.

Δημιουργία Θετικών Μηνυμάτων

Εμπνευσμένοι από τη συζήτηση, τα παιδιά πρότειναν να υπάρχουν στον σχολικό χώρο μηνύματα που να δίνουν δύναμη και ελπίδα. Έτσι δημιούργησαν μικρές καρτέλες με ενθαρρυντικές φράσεις και τις ανάρτησαν στον διάδρομο του σχολείου, δημιουργώντας έναν “τοίχο καλοσύνης”.

Καλοσύνη μέσα από τα συναισθήματα

Στη συνέχεια οι μαθητές σκέφτηκαν πως η καλοσύνη μπορεί να εκφραστεί και με το να στηρίξουμε κάποιον ανάλογα με το πώς νιώθει. Δημιούργησαν λοιπόν μια δεύτερη δράση, όπου κάθε μαθητής μπορεί να παίρνει ένα μήνυμα που αντιστοιχεί στο συναίσθημά του — είτε νιώθει άγχος, λύπη, χαρά, θυμό είτε χρειάζεται ενθάρρυνση για να συνεχίσει τη μέρα του.

Στόχος της δράσης

Να υπενθυμίσουμε ότι η καλοσύνη είναι μια επιλογή που μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Μια απλή κίνηση, μια καλή κουβέντα ή ένα θετικό μήνυμα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.