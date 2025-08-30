Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το επιτρεπόμενο ωράριο για την στάθμευση των οχημάτων ντόπιων κατοίκων και επισκεπτών στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου τροποποιείται από την Δευτέρα 1 μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο προαύλιος χώρος (που ήδη από τις αρχές Ιουλίου λειτουργεί καθημερινά δωρεάν ως χώρος στάθμευσης – πάρκινγκ) από την Δευτέρα 1/9 έως και την Τρίτη 9/9 θα λειτουργεί καθημερινά από τις 14:00 το μεσημέρι μέχρι και τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.